Gia Lai đẩy nhanh di dời Cụm công nghiệp Nhơn Bình, Quang Trung

Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho hay, việc di dời các doanh nghiệp tại Cụm công nghiệp Nhơn Bình và Cụm công nghiệp Quang Trung là nhiệm vụ lớn, phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp, người lao động.

Vì vậy các cơ quan, đơn vị, địa phương phải tập trung thực hiện, đồng thời chia sẻ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp di dời, sớm ổn định sản xuất tại địa điểm mới.

Khẩn trương xây dựng hạ tầng để tiếp nhận các doanh nghiệp sau khi di dời khỏi Cụm công nghiệp Nhơn Bình và Quang Trung.

Tổ công tác, các sở, ngành và UBND các phường liên quan tăng cường tuyên truyền, vận động, giải thích rõ chính sách bồi thường, hỗ trợ đã được phê duyệt, cơ sở xác định đơn giá và điều kiện tiếp nhận tại Cụm công nghiệp Bùi Thị Xuân để doanh nghiệp hiểu, đồng thuận, chấp hành. Áp dụng đầy đủ chính sách theo quy định; kịp thời xem xét các kiến nghị có cơ sở, giải thích rõ các kiến nghị không có cơ sở giải quyết.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh có văn bản thông báo cho từng doanh nghiệp và các cơ quan, địa phương liên quan về việc nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, đăng ký địa điểm di dời và thời hạn hoàn thành di dời. Làm rõ điều kiện được hưởng các khoản hỗ trợ, tiền thưởng theo quy định.

Yêu cầu các doanh nghiệp chấp hành việc di dời, bàn giao mặt bằng đúng thời hạn. Đối với trường hợp chây ỳ, không chấp hành, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp với UBND các địa phương liên quan rà soát hồ sơ, xử lý, lập kế hoạch cưỡng chế di dời theo đúng quy định pháp luật.

Giao UBND các phường Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Nam chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, tổ công tác và các cơ quan liên quan làm việc cụ thể với từng doanh nghiệp chưa đồng thuận. Bám sát kết quả rà soát, đề xuất của Thanh tra tỉnh và chỉ đạo của UBND tỉnh để xử lý, giải quyết theo thẩm quyền, ban hành quyết định giải quyết khiếu nại đối với từng trường hợp.

Đồng thời, yêu cầu Công ty TNHH Thiên Hưng Mỹ Thọ tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng Cụm công nghiệp Bùi Thị Xuân. Bố trí, phân lô theo quy hoạch được duyệt, bảo đảm hệ thống cấp điện, cấp nước sinh hoạt và sản xuất, xử lý nước thải, tạo điều kiện tiếp nhận các doanh nghiệp di dời vào cụm công nghiệp.

Bên cạnh đó, giao Sở Xây dựng khẩn trương rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền về công tác quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết liên quan đến khu vực Cụm công nghiệp Nhơn Bình, Cụm công nghiệp Quang Trung.

Việc quy hoạch, quản lý, khai thác quỹ đất sau di dời phải bảo đảm sử dụng hiệu quả, phù hợp định hướng phát triển đô thị. Trường hợp chưa đủ điều kiện triển khai phải quản lý chặt chẽ hiện trạng, không để sử dụng manh mún, tạm bợ, phá vỡ cảnh quan đô thị. Các đề xuất sử dụng quỹ đất công có vị trí lợi thế thương mại phải báo cáo cụ thể cho UBND tỉnh.