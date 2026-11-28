Tại buổi tuyên truyền, các cán bộ công an đã trực tiếp phổ biến các quy định cơ bản của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông qua hình thức thuyết trình kết hợp trình chiếu video minh họa trực quan, sinh động, giúp học sinh dễ hiểu và tiếp cận được những nội dung trọng tâm.

Cảnh sát giao thông tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh, giáo viên Trường THPT Tôn Đức Thắng (xã Ia Krêl).

Trong đó, các cán bộ công an đã tập trung phân tích những hành vi vi phạm thường gặp ở lứa tuổi học sinh như điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, sử dụng mũ bảo hiểm không bảo đảm chất lượng hoặc không đúng quy cách. Qua từng tình huống cụ thể, học sinh được giải thích về những nguy cơ mất an toàn, hậu quả có thể xảy ra cũng như trách nhiệm của bản thân khi tham gia giao thông.

Bên cạnh việc trang bị kiến thức pháp luật, các em còn được hướng dẫn cách điều khiển xe đạp điện, xe gắn máy an toàn; thực hành đội mũ bảo hiểm đúng cách, nhận biết và xử lý một số tình huống thường gặp khi tham gia giao thông.

Cán bộ Công an xã Ia Krêl giao lưu với các em học sinh, giúp các em dễ hiểu và tiếp cận nhanh nội dung tuyên truyền.

Trong khuôn khổ buổi tuyên truyền, các học sinh từ đủ 16 tuổi còn được trực tiếp tham gia thực hành kỹ năng lái xe an toàn dưới sự hướng dẫn của cán bộ công an. Thông qua các nội dung trải nghiệm thực tế, các em được làm quen với thao tác điều khiển phương tiện, cách giữ thăng bằng, xử lý tình huống và tuân thủ các quy tắc khi lưu thông trên đường.

Em Vũ Thị Thu Trang, học sinh lớp 12C1, Trường THPT Tôn Đức Thắng chia sẻ: "Buổi tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn của các chú công an rất thiết thực. Đặc biệt là các chú kết hợp giữa tuyên truyền lý thuyết và hướng dẫn thực hành, giúp chúng em có thêm kỹ năng cần thiết để vận dụng vào thực tế nhằm bảo vệ an toàn cho bản thân và những người cùng tham gia giao thông".

Học sinh được trực tiếp tham gia thực hành kỹ năng lái xe an toàn dưới sự hướng dẫn của cảnh sát giao thông.

Trung tá Lê Thanh Hùng, Phó trưởng Công an xã Ia Krêl cho biết, hoạt động tuyên truyền nhằm trang bị kiến thức, nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho học sinh. Đồng thời, đây cũng là dịp tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng chức năng, nhà trường trong công tác giáo dục pháp luật, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh; từng bước hình thành thói quen ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông trong mỗi học sinh.