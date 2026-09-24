Gia Lai đẩy mạnh chuyển đổi số, lấy sự thuận tiện của người dân làm thước đo

Ngày 23/9, Chuyên mục “Người dân, doanh nghiệp hỏi - Chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời” với chủ đề “Xây dựng chính quyền phục vụ, cải cách hành chính, chuyển đổi số” cung cấp nhiều thông tin về đổi mới phương thức hoạt động của cơ quan nhà nước, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), phát triển nền tảng số và phổ cập kỹ năng số.

Tại chương trình, ông Trần Kim Kha, Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Gia Lai, cho rằng hiệu quả chuyển đổi số không nên đánh giá đơn thuần bằng số lượng phần mềm được triển khai, mà cần thể hiện qua số lần người dân phải đi lại, thời gian chờ đợi và mức độ thuận tiện khi thực hiện thủ tục.

Ông Trần Kim Kha - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chia sẻ tại chương trình. Ảnh: G.L

Trong điều kiện vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc tại cấp xã ngày càng lớn. Ngành Khoa học và Công nghệ xác định 3 chuyển dịch trọng tâm.

Trước hết là chuyển từ số hóa giấy tờ sang làm việc trên dữ liệu, hướng tới nguyên tắc dữ liệu được cung cấp một lần và tái sử dụng nhiều lần, hạn chế việc người dân phải kê khai, nộp lại những thông tin cơ quan nhà nước đã có.

Tiếp đó, chuyển từ chờ báo cáo định kỳ sang theo dõi tiến độ trực tuyến, giúp lãnh đạo sớm nhận diện hồ sơ chậm, hồ sơ sắp quá hạn để kịp thời đôn đốc, tháo gỡ.

Tỉnh cũng định hướng rà soát, tích hợp, loại bỏ các phần mềm có chức năng trùng lặp, giảm số lượng công cụ cán bộ phải thao tác, hướng tới môi trường làm việc số tập trung.

Về ứng dụng AI trong hoạt động công vụ, công nghệ này bước đầu có thể hỗ trợ cán bộ tra cứu văn bản quy phạm pháp luật, soạn thảo, tóm tắt nội dung, ghi biên bản cuộc họp, tổng hợp báo cáo, phân tích phản ánh, kiến nghị hoặc hỗ trợ trả lời người dân qua trợ lý ảo.

Tuy nhiên, dữ liệu hiện còn phân tán, chưa được chuẩn hóa, làm sạch và liên thông đầy đủ. Do đó, tỉnh xác định ưu tiên hoàn thiện nền tảng dữ liệu trước khi mở rộng ứng dụng AI.

Theo định hướng này, tỉnh sẽ lựa chọn những bài toán có nhu cầu thực tế, dữ liệu sẵn có và có thể đo lường kết quả như tổng hợp báo cáo, cảnh báo hồ sơ có nguy cơ trễ hạn và hỗ trợ cán bộ cấp xã tra cứu quy định. AI được xác định là công cụ hỗ trợ, còn quyết định và trách nhiệm pháp lý vẫn thuộc về con người.

Ứng dụng Công dân số phải xuất phát từ nhu cầu người dân

Đối với Ứng dụng Công dân số tỉnh Gia Lai, chương trình đặt mục tiêu phát triển nền tảng này thành điểm truy cập tập trung các tiện ích thiết yếu.

Thay vì phát triển thêm những hệ thống riêng biệt, ứng dụng sẽ tích hợp, kết nối với các nền tảng, cơ sở dữ liệu và tiện ích đã có như dịch vụ công, VNeID, thông tin quy hoạch, y tế, giáo dục, du lịch và các dịch vụ thiết yếu khác.

Việc phát triển chức năng phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, không chạy theo số lượng tiện ích. Những chức năng ít hoặc không có người sử dụng cần được rà soát, điều chỉnh.

Gia Lai đẩy mạnh chuyển đổi số cho người dân, giảm bớt thủ tục giấy. Ảnh: G.L

Đáng chú ý, tương tác giữa người dân với chính quyền được định hướng theo hướng hai chiều, minh bạch. Khi gửi phản ánh, kiến nghị, người dân có thể theo dõi tiến độ, biết cơ quan đang xử lý và thời gian dự kiến có kết quả.

Chương trình cũng nhấn mạnh việc thu hẹp khoảng cách số. Người cao tuổi có thể được hỗ trợ thông qua gia đình và các tổ chức hội; đồng bào dân tộc thiểu số được hướng dẫn bằng phương thức trực quan, phù hợp ngôn ngữ và điều kiện địa phương; hộ kinh doanh, tiểu thương được hỗ trợ kỹ năng bán hàng số, thanh toán không dùng tiền mặt và truy xuất nguồn gốc.

Các kỹ năng thiết thực được tập trung hướng dẫn gồm sử dụng dịch vụ công trực tuyến, VNeID, thanh toán điện tử, tìm kiếm thông tin chính thống và nhận diện các hình thức lừa đảo trên môi trường mạng.

Thông qua Tổ công nghệ số cộng đồng, phong trào “Bình dân học vụ số” và lực lượng đoàn viên, thanh niên, việc hướng dẫn kỹ năng số tiếp tục được đưa đến khu dân cư, hộ gia đình.

Thông điệp xuyên suốt chương trình là chuyển đổi số phải hướng đến phục vụ người dân, doanh nghiệp thuận tiện hơn; giảm thủ tục, thời gian chờ đợi và tăng tính công khai, minh bạch.