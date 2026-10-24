Gia Lai: Đầu tư tiền tỷ trồng nho trên đất cằn, lão nông U60 mở lối nông nghiệp kết hợp du lịch

Bỏ tiền tỷ theo đuổi cây trồng mới

Năm 2018, với niềm đam mê nông nghiệp, ông Hồ Dũng mua gần chục gốc nho về trồng thử trong khu vườn sau nhà tại phường Ayun Pa. Chưa có nhiều kinh nghiệm, ông vừa chăm sóc cây, vừa tìm tòi, học hỏi kỹ thuật từ nhiều nguồn để tìm ra cách trồng phù hợp với điều kiện khí hậu địa phương.

Nhờ kiên trì thử nghiệm, những gốc nho ban đầu dần sinh trưởng tốt, cho quả ngày càng nhiều. Sau khoảng 5 năm chăm sóc, có cây đạt sản lượng tới 3 tạ quả. Kết quả ấy tiếp thêm động lực để ông Dũng hiện thực hóa ý định xây dựng một trang trại nho quy mô lớn.

Vườn nho sai trĩu quả của lão nông Hồ Dũng

Nghĩ là làm, năm 2024 ông quyết định đầu tư hơn 1,3 tỷ đồng tiền tích góp của gia đình để cải tạo khoảng 5.000m² đất rẫy tại xã Ia Hrú, xây dựng hệ thống nhà màng và trồng hơn 1.200 cây nho với nhiều giống khác nhau như nho kẹo, nho mẫu đơn, nho ngón tay, nho xanh, nho đỏ...

Đây là quyết định không ít người cho rằng mạo hiểm. Bởi vùng đất ông lựa chọn vốn có điều kiện thời tiết khắc nghiệt, trong khi cây nho đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc tỉ mỉ và điều kiện sinh trưởng phù hợp.

Từng bị cho “gàn dở” vì bỏ tiền tỷ vào đất cằn ông Dũng đã hái quả ngọt

“Thấy tôi bỏ một số tiền lớn đầu tư vào loại cây mới, chưa ai trồng ở khu vực này, nhiều người cũng bảo gàn dở. Thế nhưng, tôi vẫn kiên trì theo đuổi lựa chọn của mình. Cây nho tuy khó tính nhưng nếu nắm vững kỹ thuật, chọn giống phù hợp và chăm sóc đúng cách thì có thể mang lại hiệu quả kinh tế cao”, ông Dũng chia sẻ.

Để dành toàn bộ thời gian chăm sóc vườn nho, hơn 3 năm qua, ông để vợ ở lại phường Ayun Pa buôn bán tạp hóa, còn mình lên rẫy dựng nhà, ngày ngày bám vườn. Từ việc theo dõi độ ẩm, điều chỉnh hệ thống thông gió đến chăm chút từng gốc cây, mọi công đoạn đều được ông thực hiện cẩn thận.

Sau gần 3 năm, vườn nho bắt đầu cho quả vụ chính đầu tiên

Theo ông Dũng, khu vực Ia Hrú thường có gió mạnh, mưa nhiều và độ ẩm cao, khiến cây nho dễ nhiễm nấm bệnh, ảnh hưởng đến sinh trưởng và chất lượng quả. Vì vậy, muốn duy trì vườn nho, ngoài vốn đầu tư, người trồng phải chủ động kiểm soát môi trường và nắm chắc đặc tính của từng giống.

Để khắc phục những bất lợi về thời tiết trên, ông đã đầu tư hệ thống nhà màng trên toàn bộ diện tích, lắp đặt gần 10 quạt công suất lớn để tăng độ thông thoáng, hỗ trợ giảm độ ẩm, hạn chế nguy cơ phát sinh nấm bệnh. Bên cạnh đó, ông Dũng còn chi hơn 100 triệu đồng cho hệ thống điện năng lượng mặt trời phục vụ vận hành máy bơm tưới và quạt thông gió.

Vườn nho trĩu quả, mở hướng làm du lịch trải nghiệm

Sau thời gian chăm sóc, thử nghiệm và điều chỉnh kỹ thuật, những cây nho tại trang trại dần thích nghi với điều kiện sinh trưởng. Trong hơn 1.200 cây được trồng, bốn giống gồm nho đỏ, nho kẹo, nho xanh và nho ngón tay đã bắt đầu cho thu hoạch.

Hiện khu vườn có 8 loại nho với hơn 1.200 gốc

Đáng chú ý, hơn 400 cây nho đỏ và nho xanh đang phát triển tốt, sai trĩu quả, với sản lượng ước tính khoảng 4-5 tấn. Các giống nho ngón tay đen và nho kẹo cũng bắt đầu cho quả, dự kiến đạt thêm khoảng 2-3 tấn.

Những chùm nho đủ màu sắc giữa vùng đất vốn quen thuộc với các loại cây trồng truyền thống đã thu hút sự chú ý của người dân địa phương. Những ngày này, nhiều người tìm đến tham quan, chụp ảnh và thưởng thức trái chín ngay tại vườn. Tùy từng giống, nho được ông Dũng bán với giá từ 100.000-200.000 đồng/kg.

Nho xanh một trong những giống nho chủ đạo tại vườn của ông Dũng

Với ông Dũng, thành quả bước đầu không chỉ nằm ở những chùm quả thu hoạch được sau nhiều năm đầu tư, mà còn là minh chứng cho khả năng thích nghi của cây nho khi được lựa chọn giống và áp dụng kỹ thuật phù hợp. Tuy nhiên, để phát triển lâu dài, ông xác định vẫn phải tiếp tục hoàn thiện quy trình chăm sóc, nâng cao chất lượng quả và kiểm soát tốt sâu bệnh.

Theo kinh nghiệm của ông, cây nho có tuổi thọ khoảng 15-20 năm, mỗi năm có thể cho thu hoạch 2-3 vụ, tùy giống và điều kiện chăm sóc. Đây là loại cây đòi hỏi người trồng phải kiên trì, chịu khó học hỏi, bởi mỗi giống có đặc tính sinh trưởng và yêu cầu kỹ thuật riêng.

Trong vườn, ông lắp đặt gần 10 quạt công suất lớn để tăng độ thông thoáng, hỗ trợ giảm độ ẩm, hạn chế nguy cơ phát sinh nấm bệnh

“Bản thân tôi mong muốn gắn bó lâu dài với vườn cây, từng bước hoàn thiện kỹ thuật, nâng cao chất lượng quả và phát triển trang trại theo hướng hữu cơ để người dân có thể thưởng thức nho trồng ngay trên đất Gia Lai”, ông Dũng kỳ vọng.

Ông Phạm Hữu Viên - Trưởng phòng Kinh tế xã Ia Hrú đánh giá: “Vườn nho của gia đình ông Dũng nằm trên địa bàn xã Hbông trước đây, khu vực có khí hậu tương đối khắc nghiệt, khô hạn. Người dân chủ yếu canh tác các loại cây ngắn ngày, một số cây trồng có giá trị kinh tế thấp hoặc đầu ra thiếu ổn định. Việc ông Dũng mạnh dạn thử nghiệm, từng bước thuần hóa giống nho trên vùng đất này thể hiện tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm của người nông dân địa phương”.

Mô hình của lão nông U60 đã và đang mở lối nông nghiệp kết hợp du lịch tại địa phương

Theo ông Viên, giá trị của mô hình không chỉ nằm ở hiệu quả sản xuất nông nghiệp mà còn ở khả năng kết hợp với du lịch trải nghiệm. Vườn nho bước đầu tạo nên điểm tham quan mới, thu hút người dân từ các khu vực lân cận, qua đó gợi mở hướng đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp và gia tăng giá trị kinh tế.

Thời gian tới, địa phương sẽ khuyến khích, đồng hành cùng gia đình ông Dũng hoàn thiện quy trình canh tác sạch, hướng đến sản xuất hữu cơ; đồng thời lan tỏa tinh thần dám nghĩ, dám làm đến các hộ dân khác, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.