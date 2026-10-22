Gia Lai đầu tư khu du lịch hơn 2.360 tỷ đồng ở núi Phương Mai

Dự án có diện tích quy hoạch hơn 29ha, tổng chi phí thực hiện hơn 2.364 tỷ đồng. Nhà đầu tư sẽ được lựa chọn thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt, dự án được định hướng phát triển thành khu nghỉ dưỡng với 370 căn, gồm 226 căn khách sạn và 144 căn biệt thự du lịch, cùng các tiện ích như spa, nhà hàng, bể bơi và quảng trường. Công trình có mật độ xây dựng tối đa 24,89%, cao từ 1 đến 3 tầng.

Không gian phát triển du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp tại bán đảo Nhơn Lý, Gia Lai

Trong tổng diện tích quy hoạch, khu du lịch chiếm gần 29ha, phần còn lại dành để mở rộng tuyến đường tiếp cận. Nhà đầu tư có trách nhiệm xây dựng hoàn chỉnh tuyến đường và bàn giao Nhà nước quản lý. Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm. Tiến độ thực hiện không quá 60 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được công nhận làm chủ đầu tư. Trong đó, thời gian hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư và khởi công không quá 12 tháng.