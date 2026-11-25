Thực hiện nghi thức bấm nút khởi công. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Sáng 25/11, tại xã Gào, Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai tổ chức khởi công Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt và Nhà máy xử lý xà bần, phế thải xây dựng, tái chế làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp.

Hai dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 197,5 tỷ đồng, góp phần hoàn thiện hạ tầng xử lý chất thải, thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn tại địa phương.

Trong đó, Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt có tổng vốn đầu tư tối thiểu 140 tỷ đồng, được quy hoạch trên diện tích 6,08 ha, công suất thiết kế 300 tấn/ngày.

Khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ góp phần nâng cao năng lực tiếp nhận, xử lý chất thải sinh hoạt, đáp ứng nhu cầu bảo vệ môi trường trong bối cảnh đô thị hóa và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Dự án thứ hai là Nhà máy xử lý xà bần, phế thải xây dựng, tái chế làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp, có tổng vốn đầu tư hơn 57,5 tỷ đồng, diện tích quy hoạch 5 ha, công suất thiết kế 480 tấn/ngày. Nhà máy định hướng thu gom, xử lý và tái chế phế thải xây dựng thành các sản phẩm có giá trị sử dụng như cốt liệu, gạch không nung, vật liệu san lấp và các loại vật liệu xây dựng khác.

Việc đầu tư nhà máy này được kỳ vọng góp phần hạn chế tình trạng đổ thải xây dựng không đúng quy định, giảm áp lực lên các khu vực tiếp nhận chất thải, đồng thời tạo thêm nguồn vật liệu phục vụ nhu cầu xây dựng và phát triển hạ tầng.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Sen, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình đô thị Gia Lai cho biết, đầu tư vào lĩnh vực môi trường không đơn thuần là xây dựng các nhà máy xử lý chất thải mà còn là đầu tư cho chất lượng cuộc sống của người dân, diện mạo đô thị và mục tiêu phát triển xanh, bền vững của tỉnh.

Theo bà Nguyễn Thị Sen, hai dự án sẽ tạo sự kết nối trong quản lý, xử lý các nguồn chất thải phát sinh; từng bước chuyển đổi từ tư duy xử lý chất thải đơn thuần sang quản lý tài nguyên từ chất thải, từ mô hình kinh tế tuyến tính sang kinh tế tuần hoàn.

Doanh nghiệp cam kết tập trung nguồn lực, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng, yêu cầu kỹ thuật, an toàn lao động và các quy định về bảo vệ môi trường.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp nhấn mạnh, việc khởi công hai dự án có ý nghĩa quan trọng trong hoàn thiện hạ tầng xử lý chất thải, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, hướng đến mục tiêu phát triển xanh, bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, quá trình đô thị hóa, phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và mở rộng không gian đô thị đang làm gia tăng lượng chất thải sinh hoạt, chất thải xây dựng. Do đó, việc đầu tư các cơ sở xử lý chất thải tập trung với quy mô, công nghệ phù hợp và khả năng vận hành ổn định là yêu cầu cấp thiết.

Ông Dương Mah Tiệp đề nghị Công ty Cổ phần Công trình đô thị Gia Lai tập trung đầy đủ nguồn lực tài chính, nhân lực, thiết bị và công nghệ để tổ chức thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình.

Đặc biệt, doanh nghiệp cần chú trọng kiểm soát khí thải, nước thải, mùi và các chất thải thứ cấp, không để phát sinh tác động tiêu cực đến đời sống, sức khỏe người dân khu vực lân cận.

Đối với các sở, ban, ngành, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tiếp tục phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục liên quan; tăng cường kiểm tra, giám sát trong quá trình xây dựng và vận hành, bảo đảm các dự án thực hiện đúng mục tiêu, quy mô, công nghệ và yêu cầu được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Chính quyền xã Gào có trách nhiệm phối hợp với nhà đầu tư, kịp thời nắm bắt tình hình, giải quyết kiến nghị chính đáng của người dân và giám sát việc thực hiện các cam kết về môi trường.

Hai nhà máy khi hoàn thành, đi vào hoạt động được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực xử lý chất thải trên địa bàn, giảm áp lực môi trường từ hoạt động sinh hoạt và xây dựng, đồng thời thúc đẩy tái sử dụng nguồn tài nguyên từ chất thải, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh./.