Gia Lai đầu tư hơn 1.433 tỷ đồng vào Khu công nghiệp Long Mỹ giai đoạn 2

Ngày 1/10, thông tin từ Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai cho biết, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Định làm nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Long Mỹ (giai đoạn 2).

KCN Long Mỹ giai đoạn cơ bản được lấp đầy với trên 117ha.

Dự án được triển khai tại phường Quy Nhơn Tây với tổng diện tích khoảng 108,94ha, tổng vốn đầu tư ước khoảng 1.433,25 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư gần 215 tỷ đồng, vốn huy động hơn 1.218 tỷ đồng.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được cơ quan có thẩm quyền quyết định cho thuê đất.

Theo Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành và kinh doanh đồng bộ kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Long Mỹ giai đoạn 2; qua đó tạo quỹ đất công nghiệp có hạ tầng để thu hút các dự án thứ cấp theo quy hoạch và quy định pháp luật.

Theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt, trong tổng diện tích gần 109ha, dự án dành khoảng 69,4ha đất xây dựng nhà máy, kho tàng có hạ tầng để cho thuê lại, chiếm 63,7% diện tích dự án.

Phần diện tích còn lại được bố trí cho đất dịch vụ, an ninh, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, giao thông và bãi đỗ xe. Trong đó, đất cây xanh khoảng 14,29ha, đất giao thông khoảng 15,15ha, đất hạ tầng kỹ thuật hơn 5,24ha.

Dự án được tổ chức thực hiện theo 2 phân kỳ đầu tư xây dựng, không tách thành các dự án thành phần độc lập.

Cụ thể, phân kỳ 1 có diện tích khoảng 64,78ha, hình thành khoảng 56ha đất xây dựng nhà máy, kho tàng có hạ tầng để cho thuê lại, gồm các khu A, B, C, D, E và lô F1. Phân kỳ này được đầu tư đồng bộ các công trình hạ tầng thiết yếu để có khả năng khai thác, vận hành độc lập.

Phân kỳ 2 có diện tích khoảng 44,16ha, bổ sung gần 13,4ha đất xây dựng nhà máy, kho tàng có hạ tầng cho thuê lại, gồm lô F2 và các lô thuộc khu G. Đồng thời, hoàn thiện các hạng mục đất dịch vụ, cơ sở lưu trú công nhân, đất an ninh, bãi đỗ xe, cây xanh cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông còn lại theo quy hoạch được duyệt.

Theo tiến độ được chấp thuận, từ quý III/2026 đến quý II/2027, nhà đầu tư sẽ thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng đối với phân kỳ 1.

Từ quý III/2027 đến quý IV/2028, dự án triển khai thi công, hoàn thiện phân kỳ 1. Từ năm 2028, nhà đầu tư sẽ bắt đầu thu hút đầu tư và khai thác cuốn chiếu tại những khu vực đã hoàn thành đồng bộ hạ tầng, được nghiệm thu và đủ điều kiện đưa vào khai thác. Toàn bộ phân kỳ 1 phải hoàn thành chậm nhất vào quý IV/2028.

Đối với phân kỳ 2, các thủ tục và công tác giải phóng mặt bằng dự kiến thực hiện từ quý I đến quý II/2028; từ quý III/2028 đến quý II/2029 sẽ thi công, hoàn thiện và nghiệm thu. Toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành chậm nhất vào quý II/2029.

Hiện, Khu công nghiệp Long Mỹ giai đoạn 1 đã cơ bản lấp đầy với trên 117ha nằm tại phường Quy Nhơn Tây. KCN này nằm gần các đầu mối giao thông thương mại quốc tế quan trọng của cả nước và nằm trên một địa bàn dân cư đông đúc của tỉnh Gia Lai, nơi sở hữu một nguồn cung cấp nhân lực dồi dào cho các dự án khu công nghiệp và khu chế xuất.

Việc triển khai Khu công nghiệp Long Mỹ giai đoạn 2 sẽ bổ sung quỹ đất công nghiệp có hạ tầng, tạo điều kiện thu hút các dự án sản xuất, kinh doanh theo định hướng quy hoạch, qua đó góp phần mở rộng không gian phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai.