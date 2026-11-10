Gia Lai đầu tư Cụm công nghiệp Hàm Rồng dự kiến 1.100 tỷ đồng

Ảnh minh họa (Nguồn: moit.gov.vn)

Cụm công nghiệp Hàm Rồng được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật gồm san nền, giao thông nội bộ, cấp điện, cấp thoát nước, thu gom và xử lý nước thải, cây xanh và các công trình liên quan.

Định hướng thu hút đầu tư tập trung vào các ngành chế biến sâu nông sản, lâm sản; sản xuất sản phẩm cơ khí, công nghiệp phục vụ nông nghiệp; sản xuất thức ăn chăn nuôi và phân hữu cơ khoáng. Đồng thời, bố trí quỹ đất cho doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo theo quy định.

Công ty TNHH Nông nghiệp Thagri Gia Lai là chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hàm Rồng. Tổng vốn đầu tư dự kiến 1.100 tỷ đồng, gồm 550 tỷ đồng vốn góp của nhà đầu tư và 550 tỷ đồng vốn vay ngân hàng.

Theo tiến độ, dự án hoàn thành các thủ tục đầu tư và khởi công trong quý IV/2026; xây dựng hạ tầng kỹ thuật từ quý I/2027 đến quý I/2028; hoàn thành và đưa vào hoạt động trong quý II/2028. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được UBND tỉnh quyết định cho thuê đất.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đầy đủ các cam kết, nghĩa vụ ký quỹ, bố trí kinh phí phục vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bảo đảm tiến độ dự án. Các sở, ngành và địa phương liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, tài chính và phòng cháy, chữa cháy theo quy định.