Gia Lai: Đầu tư 980 tỷ đồng xây dựng Nhà máy phân bón xanh và hóa chất nông nghiệp Gemora

Ngày 10/11, thông tin từ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty TNHH Gemora Global thực hiện Dự án Nhà máy phân bón xanh và hóa chất nông nghiệp Gemora tại Khu công nghiệp Phù Mỹ, xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai.

Phối cảnh dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ.

Dự án có tổng vốn đầu tư 980 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất 18,4ha, được triển khai theo hai giai đoạn, với tổng công suất sản xuất phân bón dự kiến đạt 270.000 tấn/năm khi hoàn thành.

Theo kế hoạch đăng ký, dự án được chia thành hai giai đoạn với các mục tiêu và quy mô sản xuất cụ thể.

Trong giai đoạn I, nhà máy tập trung sản xuất phân bón kali sunfat (K₂SO₄) chất lượng cao, công suất 20.000 tấn/năm. Quá trình sản xuất dự kiến phát sinh phụ phẩm axit clohydric (HCl) nồng độ 31-33%, với sản lượng khoảng 26.500 tấn/năm. Theo hồ sơ đăng ký, lượng phụ phẩm này dự kiến được chuyển sang dự án sản xuất xút-clo để sản xuất PAC.

Ở giai đoạn II, dự án định hướng mở rộng sản xuất các dòng phân bón khác, gồm NPK chất lượng cao, phân bón hữu cơ và phân bón đa yếu tố, với tổng công suất 250.000 tấn/năm.

Như vậy, khi hoàn thành cả hai giai đoạn theo quy mô đăng ký, tổng công suất sản xuất các sản phẩm phân bón của nhà máy dự kiến đạt 270.000 tấn/năm.

Việc tổ chức đầu tư theo hai giai đoạn cho phép dự án triển khai trước dây chuyền sản xuất kali sunfat, sau đó tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm. Đồng thời, phương án dự kiến chuyển phụ phẩm HCl sang dự án xút-clo để sản xuất PAC cũng được đề cập trong hồ sơ đăng ký đầu tư.

Về tiến độ thực hiện, giai đoạn I dự kiến triển khai từ tháng 12/2026 - 5/2028, với các hạng mục chính gồm hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư, khởi công xây dựng nhà máy, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, xây dựng nhà xưởng công nghệ và khu bồn chứa HCl.

Cụ thể, tháng 12/2026, dự án dự kiến hoàn thành các thủ tục đầu tư và khởi công xây dựng nhà máy. Từ tháng 1/2027 - 8/2027, nhà đầu tư triển khai các hạng mục cổng, hàng rào, đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật. Giai đoạn từ tháng 5/2027 - 12/2027 tập trung hoàn thành nhà xưởng công nghệ và khu bồn chứa HCl.

Từ tháng 12/2027 - 6/2028, dự án dự kiến hoàn thành lắp đặt máy móc, thiết bị, vận hành chạy thử, đào tạo và chuyển giao công nghệ. Giai đoạn I dự kiến chính thức đi vào hoạt động trong tháng 6/2028.

Đối với giai đoạn II, thời gian triển khai theo kế hoạch đăng ký từ tháng 6/2028 - 2/2030. Nhà đầu tư dự kiến thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chuẩn bị đầu tư, xây dựng nhà máy, hoàn thiện nhà xưởng công nghệ và lắp đặt máy móc, thiết bị.

Theo tiến độ tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giai đoạn II dự kiến đưa vào hoạt động từ tháng 6/2030.