Gia Lai đầu tư 900 tỷ đồng cải tạo, mở rộng nút giao ngã 5 Đống Đa - Hoa Lư

UBND tỉnh Gia Lai vừa quyết định điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án mở rộng, cải tạo nút giao thông tại khu vực ngã 5 Đống Đa - Hoa Lư, phường Quy Nhơn với tổng mức đầu tư 900 tỷ đồng.

Sau khi được điều chỉnh, bổ sung, dự án mở rộng, cải tạo nút giao thông tại khu vực ngã 5 Đống Đa - Hoa Lư có tổng mức đầu tư 900 tỷ đồng (Ảnh: Dũng Nhân).

Theo đó, dự án sẽ xây dựng cầu vượt một chiều dài khoảng 304m tại vòng xuyến Trần Hưng Đạo, đồng thời tổ chức lại giao thông tại nút Lê Thanh Nghị - Võ Nguyên Giáp.

Theo quyết định, tại khu vực vòng xuyến Trần Hưng Đạo, tỉnh đầu tư xây dựng cầu vượt một chiều theo hướng Võ Nguyên Giáp - Nguyễn Tất Thành, dài khoảng 304m, rộng 9m, gồm 2 làn xe cơ giới.

Cầu vượt được xây dựng nhằm xóa bỏ giao cắt giữa dòng xe đi từ đường Võ Nguyên Giáp về Nguyễn Tất Thành với dòng xe từ Nguyễn Tất Thành rẽ trái vào đường Trần Hưng Đạo. Qua đó, góp phần tổ chức lại các dòng phương tiện, giảm xung đột và nâng cao năng lực thông hành tại khu vực.

Cùng với cầu vượt, dự án hoàn thiện hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông và hệ thống giám sát giao thông thông minh trong phạm vi nút giao.

Tại nút giao Lê Thanh Nghị - Võ Nguyên Giáp, dự án xây dựng đảo vòng xuyến nhằm tổ chức lại giao thông, giảm xung đột, nâng cao năng lực thông hành và bảo đảm an toàn giao thông. Phương án được thiết kế theo hướng hạn chế tối đa phạm vi giải phóng mặt bằng, đồng thời giảm ảnh hưởng đến các công trình hiện hữu xung quanh khu vực.

Ngoài ra, tỉnh cũng sẽ tổ chức thi tuyển kiến trúc phạm vi nút giao nhằm chỉnh trang đô thị, tạo điểm nhấn kiến trúc tại khu vực cửa ngõ đô thị Quy Nhơn.

Theo Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai, việc này cũng hướng tới góp phần thu hút khách du lịch và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Sau điều chỉnh, tổng mức đầu tư dự án là 900 tỷ đồng, tăng 387 tỷ đồng so với mức 513 tỷ đồng được phê duyệt trước đó.

Trong tổng mức đầu tư mới, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 460,32 tỷ đồng; chi phí xây dựng 303,4 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn và các chi phí khác khoảng 41,755 tỷ đồng; chi phí dự phòng khoảng 94,525 tỷ đồng.

Phần vốn tăng thêm 387 tỷ đồng được cân đối, bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 theo quy định đối với dự án nhóm B.