Theo đó, dự án được triển khai tại Khu thực nghiệm khoa học và công nghệ - Cơ sở 2, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (thôn Ngọc Thạnh 2, xã Tuy Phước Tây).

Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2026 đến 2028, sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2026-2030 hỗ trợ các dự án khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Gia Lai đầu tư 90 tỷ đồng xây dựng phòng thí nghiệm công nghệ sinh học. Ảnh minh họa: AI

Về quy mô, dự án sẽ xây mới nhà thí nghiệm trọng điểm 3 tầng, diện tích xây dựng khoảng 500 m²/tầng, tổng diện tích sàn khoảng 1.700 m²; đồng thời đầu tư đồng bộ hệ thống điện, cấp thoát nước, điều hòa không khí, phòng cháy chữa cháy và hệ thống điện năng lượng mặt trời.

Ngoài ra, dự án còn xây dựng các công trình phụ trợ, cải tạo nhà làm việc 2 tầng với diện tích khoảng 360 m², nâng cấp hàng rào, đường nội bộ, sân bãi và hệ thống cây xanh.

Phần đầu tư thiết bị tập trung vào các nhóm nghiên cứu công nghệ vi sinh, công nghệ nano sinh học; thiết bị chiết xuất, tinh chế các chất có hoạt tính sinh học từ dược liệu.

Dự án cũng đầu tư thiết bị ứng dụng kỹ thuật protein engineering nhằm cải tiến cấu trúc hormone kích thích nang trứng (hFSH-pro) và hormone tạo hoàng thể (hLH-pro), phục vụ thử nghiệm sản xuất quy mô phòng thí nghiệm tại Việt Nam.

Theo mục tiêu đề ra, phòng thí nghiệm sẽ tập trung nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học trong các lĩnh vực nông nghiệp, môi trường và y dược; khai thác tiềm năng, lợi thế về nguồn dược liệu và hợp chất thiên nhiên của địa phương để phát triển công nghệ chiết xuất, tinh chế, tạo ra các chế phẩm và sản phẩm có hoạt tính sinh học. Đồng thời, xây dựng, chuẩn hóa các quy trình công nghệ có khả năng ứng dụng thực tiễn, chuyển giao cho tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh; góp phần đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ.

Theo kế hoạch, trong năm 2026, các cơ quan chức năng sẽ hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư, lập và thẩm định hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư.

Năm 2027, tổ chức lựa chọn nhà thầu, triển khai thi công và mua sắm, lắp đặt thiết bị. Dự kiến năm 2028, công trình hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao và đưa vào vận hành.