Gia Lai đầu tư 190 tỷ đồng làm đường vành đai 1 dài hơn 7 km

Ảnh minh họa. (Ảnh: Đoàn Chi)

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 3953/QĐ-UBND phê duyệt dự án Đường vành đai 1 (Quốc lộ 25 - Cầu Ia Hiao), thị xã Ayun Pa (cũ). Dự án thuộc nhóm B, công trình giao thông đô thị cấp III, được xây dựng trên địa bàn phường Ayun Pa và xã Ia Rbol, tỉnh Gia Lai. Điểm đầu tuyến giao với Quốc lộ 25 tại Km123+050, điểm cuối giao với Quốc lộ 25 tại Km128+700.

Tuyến đường có tổng chiều dài 7.062,5 m, diện tích sử dụng đất khoảng 12,41 ha. Hướng tuyến được thực hiện theo đồ án quy hoạch đã được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt tại các Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 22/7/2024 và số 938/QĐ-UBND ngày 17/3/2026.

Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị TCVN 13592:2022, với tốc độ thiết kế 40 km/h. Nền đường rộng 9 m, trong đó mặt đường rộng 8 m và lề đường mỗi bên rộng 0,5 m.

Trên toàn tuyến sẽ bố trí 3 nút giao chính tại Km0+00, Km2+265,78 và Km7+062,5. Các nút giao được thiết kế cùng mức; tại những vị trí tuyến giao với đường theo quy hoạch và đường hiện trạng, các nhánh giao sẽ được vuốt nối phù hợp nhằm bảo đảm khả năng lưu thông.

Cùng với phần đường, dự án sẽ đầu tư hệ thống thoát nước ngang và dọc. Trong đó, tận dụng và nối dài các cống hiện hữu phù hợp với quy mô nền đường, xây dựng mới 40 cống hộp với tổng chiều dài khoảng 674,1 m tại các vị trí còn thiếu. Hệ thống an toàn giao thông cũng được đầu tư đồng bộ với cọc tiêu, biển báo và vạch sơn trên tuyến theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ và các quy chuẩn có liên quan.

Tổng mức đầu tư dự án là 190 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 74,53 tỷ đồng; chi phí xây dựng khoảng 86,5 tỷ đồng; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng khoảng 8,8 tỷ đồng. Ngoài ra, dự án bố trí khoảng 1,57 tỷ đồng cho chi phí quản lý, 3,53 tỷ đồng chi phí khác và hơn 15,07 tỷ đồng chi phí dự phòng. Nguồn vốn thực hiện dự án từ ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh. Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai là chủ đầu tư và trực tiếp quản lý dự án.

Theo kế hoạch, dự án được triển khai thi công từ năm 2026 và hoàn thành trong năm 2028. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sẽ được tổ chức lập và phê duyệt theo quy định hiện hành. Việc đầu tư tuyến đường vành đai 1 nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực theo quy hoạch được duyệt, tạo điều kiện mở rộng đô thị và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Dự án đã được HĐND tỉnh Gia Lai phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2021 và tiếp tục được điều chỉnh chủ trương đầu tư vào năm 2024. Đến tháng 9/2026, UBND tỉnh phê duyệt dự án làm cơ sở để triển khai các bước tiếp theo.