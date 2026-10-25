Gia Lai đầu tư 150 tỷ đồng để xây dựng đập dâng sông Kim Sơn

Kinh phí sử dụng vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý, được cân đối và bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Dự án do UBND xã Hoài Ân làm chủ đầu tư.

Theo ông Duy, mục tiêu dự án là duy trì ổn định mực nước sông Kim Sơn trong mùa cạn, tạo nguồn nước cho các trạm bơm tưới phục vụ khoảng 600 ha đất sản xuất nông nghiệp. Trong đó, khoảng 180 ha sẽ được khắc phục tình trạng thiếu nước vào vụ Hè Thu.

Bên cạnh đó, công trình còn hỗ trợ nguồn nước cho các công trình cấp nước sinh hoạt. Dự án cũng góp phần chống sạt lở bờ sông, bảo vệ đất đai và cơ sở hạ tầng, đồng thời cải thiện môi trường sinh thái và cảnh quan khu vực.

Khu vực cầu Phong Thạnh cũ (xã Hoài Ân) dự kiến xây dựng đập dâng Kim Sơn. Ảnh: Trọng Lợi

Về quy mô, dự án xây dựng mới đập dâng có tổng bề rộng khoảng 94,4 m, gồm 8 khoang cửa điều tiết và 2 khoang tràn tự do. Các hạng mục đi kèm gồm cầu giao thông trên đập, công trình quản lý, vận hành; sân trước, bể tiêu năng, sân sau và các hạng mục gia cố, bảo vệ công trình.

Ngoài ra, dự án sẽ xây dựng khoảng 700 m kè bảo vệ bờ tả ở khu vực thượng lưu và hạ lưu đập. Kênh dẫn nước dài khoảng 1 km từ hồ Vạn Hội về sông Kim Sơn cũng được đầu tư để bổ sung nguồn nước trong những năm hạn hán, thiếu nước.

UBND tỉnh giao UBND xã Hoài Ân chủ trì rà soát, tiếp thu đầy đủ ý kiến thẩm định của Sở Tài chính và các cơ quan liên quan, đồng thời triển khai các bước tiếp theo của dự án đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng và các quy định có liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ phải sang) thị sát khu vực dự kiến sẽ xây dựng đập dâng Kim Sơn. Ảnh: Trọng Lợi

Trước đó, ngày 27-6, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã trực tiếp khảo sát tại khu vực cầu Phong Thạnh (cũ) thuộc thôn Thanh Tú (xã Hoài Ân) để đánh giá nhu cầu xây dựng công trình.