Gia Lai đầu tư 100 tỷ đồng xây phòng thí nghiệm bán dẫn dùng chung

Theo quyết định, phần lớn kinh phí của dự án dành cho mua sắm thiết bị, với hơn 94,3 tỷ đồng; phần còn lại phục vụ quản lý dự án, tư vấn đầu tư, dự phòng và các chi phí liên quan.

Ông Nguyễn An Thạo (ngồi giữa bên trái) làm việc với PGS.TS. Đoàn Đức Tùng - Hiệu trưởng cùng các viên chức là thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn, AI, an toàn và an ninh mạng giai đoạn 2025-2030 của tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai). Ảnh: QNU

Phòng thí nghiệm được đầu tư nhằm phục vụ đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực trong các lĩnh vực công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), an toàn và an ninh mạng, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động.

Dự án gồm hai nhóm phòng thí nghiệm chính. Trong đó, phòng thí nghiệm phục vụ đào tạo, nghiên cứu thiết kế và tạo mẫu vi mạch được trang bị hạ tầng tính toán, phần mềm chuyên dụng cùng các thiết bị hỗ trợ thiết kế, mô phỏng, phân tích, kiểm chứng và tạo mẫu.

Phòng thí nghiệm còn lại phục vụ đào tạo, nghiên cứu kiểm thử và đánh giá vi mạch, với hệ thống thiết bị đo lường, phân tích, kiểm thử và đánh giá độ tin cậy của vi mạch trong các điều kiện vận hành khác nhau.

Sau khi hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng trong năm 2027, Sở Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Trường Đại học Quy Nhơn và các cơ quan liên quan lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định việc điều chuyển tài sản hình thành từ dự án cho Trường Đại học Quy Nhơn tiếp nhận, quản lý và sử dụng theo quy định.

Việc đầu tư phòng thí nghiệm này cũng tiếp nối định hướng hợp tác mà Gia Lai đã triển khai với doanh nghiệp công nghệ Hoa Kỳ. Ngày 21-8-2025, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai, Trường Đại học Quy Nhơn và Công ty TORmem Inc. (Hoa Kỳ) ký thỏa thuận hợp tác về nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và xây dựng chuỗi giá trị trong lĩnh vực bán dẫn và AI.

Ký kết hợp tác giữa Công ty TORmem Inc. và Trường Đại học Quy Nhơn. Ảnh: Phi Long

Theo thỏa thuận, TORmem Inc. tư vấn xây dựng phòng thí nghiệm bán dẫn tại Trường Đại học Quy Nhơn, hướng đến phục vụ nghiên cứu, phát triển sản phẩm công nghệ thông tin và bán dẫn, đồng thời đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao.

Doanh nghiệp cũng cam kết hỗ trợ hạ tầng công nghệ, gồm hệ thống máy chủ AI sử dụng GPU RTX 4090, thiết bị phân tách bộ nhớ dung lượng lớn, mạng Ethernet tốc độ cao và các giải pháp điều phối trung tâm dữ liệu. Phòng thí nghiệm dự kiến tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận thực tế với các tải công việc AI, điện toán phân tán và hệ thống bộ nhớ băng thông cao.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, hợp tác với TORmem Inc. là bước khởi đầu quan trọng để địa phương tham gia sâu hơn vào lĩnh vực bán dẫn, AI và phát triển công nghệ cao. Doanh nghiệp này sẽ phối hợp với Trường Đại học Quy Nhơn triển khai các chương trình đào tạo nguồn nhân lực phục vụ định hướng phát triển của tỉnh.

Ông Nguyễn An Thạo, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành TORmem Inc., cho biết doanh nghiệp mong muốn hợp tác lâu dài với Gia Lai trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và xây dựng chuỗi giá trị liên quan đến bán dẫn, AI; đồng thời kết nối địa phương với các chuyên gia, trung tâm nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ tại Mỹ và các quốc gia phát triển.

Theo định hướng hợp tác, Công ty TORmem Inc. sẽ hỗ trợ nghiên cứu một số sáng kiến như trung tâm dữ liệu quy mô lớn, các dự án thử nghiệm ứng dụng AI và nguyên mẫu nhà máy sản xuất chip bán dẫn; đồng thời nghiên cứu khả năng hình thành cơ sở sản xuất, trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) tại Gia Lai.

Ông Nguyễn An Thạo - chuyên gia công nghệ người Mỹ gốc Việt, có gần 40 năm kinh nghiệm làm việc tại Thung lũng Silicon. Ông từng giữ nhiều vị trí tại NetApp, Facebook, Equinix và tham gia Open Compute Project (OCP), dự án về kiến trúc trung tâm dữ liệu. TORmem đặt trụ sở tại San Jose, California (Mỹ), hoạt động trong lĩnh vực bán dẫn và AI.