Gia Lai đấu giá khu đất gần 100 ha làm khu đô thị du lịch sinh thái ở Đak Đoa

Ảnh minh họa. (Ảnh: VGP)

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 4428/QĐ-UBND về việc đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án tại xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai. Khu đất có diện tích 99,83 ha, hiện do UBND xã Đak Đoa quản lý. Trước đó, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất và giá khởi điểm. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá theo quy định.

Theo quy hoạch được duyệt, đất ở chiếm diện tích lớn nhất với 49,3 ha, tương đương khoảng 49,38% tổng diện tích dự án. Các sản phẩm dự kiến gồm biệt thự đơn lập, biệt thự song lập và nhà ở liền kề. Đất cây xanh cảnh quan có diện tích 14,38 ha; đất giao thông khoảng 27,13 ha; đất công cộng đơn vị ở 5,95 ha; đất thương mại 2,08 ha và đất bãi đậu xe 0,99 ha.

Trong quỹ đất thương mại, dự án bố trí khoảng 0,48 ha xây dựng khách sạn và 1,6 ha xây dựng trung tâm thương mại. Quỹ đất công cộng gồm 1,78 ha đất trường mầm non, 1,36 ha đất trường tiểu học, 2,21 ha đất trường liên cấp, cùng 0,3 ha đất trạm y tế và 0,3 ha đất nhà văn hóa phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Theo quy hoạch kiến trúc, khách sạn có chiều cao tối đa 15 tầng; công trình nhà ở và trung tâm thương mại tối đa 5 tầng.

Về hiện trạng, khu đất có rừng thông hai lá và thông ba lá trồng từ năm 1976, chiếm khoảng 95% tổng diện tích quy hoạch. Quyết định nêu rõ mật độ che phủ của rừng thông không đồng đều.

Đối với phương án sử dụng đất, 49,3 ha đất xây dựng nhà ở sẽ được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, với thời hạn sử dụng đất giao cho nhà đầu tư là 50 năm. Các khu đất xây dựng trường mầm non, trường tiểu học, trường liên cấp, khách sạn và trung tâm thương mại được Nhà nước cho thuê đất, trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê, cũng với thời hạn 50 năm.

Đối với đất nhà văn hóa và trạm y tế, nhà đầu tư trúng đấu giá có trách nhiệm đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật rồi bàn giao quỹ đất cho địa phương xây dựng công trình. Các khu đất cây xanh, bãi đậu xe và giao thông cũng phải được đầu tư hoàn chỉnh theo quy hoạch trước khi bàn giao địa phương quản lý, sử dụng.

Theo tiến độ được phê duyệt, dự án phải hoàn thành trong vòng 60 tháng kể từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất của cấp có thẩm quyền. Trong 18 tháng đầu, nhà đầu tư phải hoàn thành thủ tục pháp lý, xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật và bàn giao quỹ đất xây dựng nhà văn hóa cho địa phương. Từ tháng thứ 19 đến tháng thứ 60, dự án tiếp tục triển khai xây thô, hoàn thiện mặt tiền các căn nhà ở thương mại và xây dựng các công trình thương mại, dịch vụ.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, cho thuê đất. UBND tỉnh Gia Lai giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật; các sở, ngành liên quan và UBND xã Đak Đoa phối hợp thực hiện những nội dung thuộc phạm vi quản lý.