Gia Lai đấu giá khu đất gần 1.000 m² tại An Nhơn Bắc làm điểm thương mại dịch vụ

Ảnh minh họa. (Ảnh: annhonbac.gialai.gov.vn)

Theo Quyết định số 4439/QĐ-UBND, UBND tỉnh Gia Lai quyết định đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án Điểm thương mại dịch vụ phường An Nhơn Bắc. Khu đất thuộc đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Điểm thương mại dịch vụ phường An Nhơn Bắc, trước đây thuộc phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Khu đất đưa ra đấu giá có diện tích 959,6 m², phía Bắc giáp Quốc lộ 19B, phía Nam giáp ruộng lúa, phía Đông giáp khu dân cư và phía Tây giáp mương thủy lợi. Hiện trạng, khu đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và do UBND phường An Nhơn Bắc quản lý.

Mục đích sử dụng đất là đầu tư xây dựng nhà hàng ăn uống và cửa hàng trưng bày, mua bán sản phẩm địa phương. Hình thức sử dụng đất là Nhà nước cho thuê đất, trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất.

Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá được thực hiện theo Quyết định số 4127/QĐ-UBND ngày 29/9/2026 của UBND tỉnh Gia Lai. Trước đó, phương án đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3339/QĐ-UBND ngày 10/8/2026.

Về cơ sở pháp lý, dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2201/QĐ-UBND ngày 22/6/2024 và điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2551/QĐ-UBND ngày 12/6/2026. Các chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc được thực hiện theo đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được UBND thị xã An Nhơn (cũ) phê duyệt năm 2020 và phương án điều chỉnh cục bộ quy hoạch được UBND phường An Nhơn Bắc phê duyệt ngày 21/4/2026.

UBND tỉnh Gia Lai giao UBND phường An Nhơn Bắc, đại diện là Ban Quản lý phường An Nhơn Bắc, tổ chức triển khai đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật. Đơn vị tổ chức đấu giá có địa chỉ tại số 332 Phạm Văn Đồng, phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai.

Tiến độ thực hiện dự án không quá 12 tháng kể từ ngày UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất. Trường hợp nhà đầu tư vi phạm tiến độ, dự án sẽ bị xem xét chấm dứt hoạt động, thu hồi đất; đồng thời, nhà đầu tư bị xử lý tài chính và sung công quỹ Nhà nước số tiền trúng đấu giá đã nộp theo quy định pháp luật hiện hành, trừ trường hợp có lý do chính đáng được UBND tỉnh chấp thuận bằng văn bản.