Gia Lai đặt mục tiêu xử lý hơn 1.000 cơ sở nhà, đất dôi dư trong năm 2026

Vùng biên giới Ia Mơ (Gia Lai). (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)

Sáng 16/9, tại cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu 135 xã, phường, đại diện các sở, ngành, địa phương của Gia Lai đã tập trung thảo luận, phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, sắp xếp và khai thác các cơ sở nhà, đất là tài sản công dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, tỉnh Gia Lai hiện có 8.484 cơ sở nhà, đất thuộc cấp tỉnh và cấp xã. Trong đó, tổng số cơ sở nhà, đất dôi dư là 1.613 cơ sở.

Tính đến nay, toàn tỉnh đã sắp xếp, bố trí, đưa vào sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở sự nghiệp, thiết chế văn hóa, thể thao, công cộng được 557 cơ sở; 1.056 cơ sở dôi dư còn lại đang tiếp tục xử lý.

Theo Phương án số 10/PA-UBND ngày 11/9/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai điều chỉnh, bổ sung Phương án số 05/PA-Ủy ban Nhân dân ngày 28/5/2026 về khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất là tài sản công dôi dư tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, từ khi sáp nhập tỉnh đến nay, tổng số cơ sở nhà, đất dôi dư thuộc tỉnh quản lý là 1.613 cơ sở.

Trong số đó, 1.503 cơ sở tại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh quản lý và 110 cơ sở của các cơ quan Trung ương chuyển giao về địa phương.

Đến nay, tỉnh đã bố trí sử dụng 557 cơ sở; trong đó 303 cơ sở được sử dụng làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; 254 cơ sở được sử dụng làm thiết chế văn hóa, thể thao và các mục đích công cộng khác như công viên, khu vui chơi, đường giao thông.

Đối với phương án khai thác, xử lý 1.056 cơ sở dôi dư đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, có 60 cơ sở thuộc thẩm quyền cấp tỉnh quản lý (do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh theo dõi) bao gồm 26 cơ sở giao đất ở thông qua đấu giá, 7 cơ sở cho thuê đất đấu giá thương mại - dịch vụ để lựa chọn nhà đầu tư dự án và 27 cơ sở cho thuê ngắn hạn dưới 5 năm.

Một góc tỉnh Gia Lai. (Ảnh: TTXVN phát)

Ủy ban Nhân dân các xã, phường quản lý 996 cơ sở, gồm 618 cơ sở giao đất ở, 62 cơ sở cho thuê đất thương mại-dịch vụ, 114 cơ sở cho thuê ngắn hạn dưới 5 năm và 202 cơ sở thực hiện thanh lý tài sản trên đất, giao đất cho Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý theo Luật Đất đai.

Tuy nhiên, việc đưa các cơ sở này vào khai thác diễn ra rất chậm. Đến nay, toàn tỉnh mới chỉ có 2/1.056 cơ sở hoàn thành đưa vào khai thác; các cơ sở còn lại vẫn đang trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan về đất đai, quy hoạch và tài sản công.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh, tỉnh xác định việc sắp xếp, bố trí, sử dụng, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp là nhiệm vụ quan trọng nhằm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phát huy hiệu quả nguồn lực tài sản công phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính làm đầu mối đôn đốc, thường xuyên nắm bắt, theo dõi tình hình việc quản lý, khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư đã giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Ủy ban Nhân dân các xã, phường; tổng hợp tình hình, tiến độ đưa vào khai thác, sử dụng các cơ sở nhà, đất dôi dư, kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh để chỉ đạo, thực hiện.

Về tiến độ cụ thể, các địa phương phải tập trung hoàn thành công tác định giá, đấu giá thanh lý tài sản trên đất và thu hồi đất trong tháng 10/2026; hoàn thiện quy hoạch, xây dựng tiêu chí, xác định giá khởi điểm và hoàn thiện hồ sơ đấu giá, đấu thầu dự án trong tháng 11/2026; lập phương án đấu giá cho thuê đối với nhóm tài sản công cho thuê 5 năm; bảo đảm đến trước ngày 31/12/2026 phải hoàn thành 100% hồ sơ, phương án xử lý chi tiết.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh lưu ý Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường phải chủ động, quyết liệt chỉ đạo thực hiện việc xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư thuộc phạm vi quản lý, hoàn thành việc xử lý trong năm 2026. Kết quả xử lý nhà, đất dôi dư là một trong những tiêu chí để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (KPI) đối với người đứng đầu xã, phường./.