Gia Lai đặt mục tiêu thu hút 20-25 dự án FDI mới

Hoạt động tại Cảng Quy Nhơn. Ảnh: Quang Thái/TTXVN

Theo Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch, giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu thu hút 20-25 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) mới, với tổng vốn đăng ký mới và điều chỉnh tăng khoảng 2,6-3,5 tỷ USD, vốn thực hiện khoảng 1,2-1,8 tỷ USD; trong đó phấn đấu có ít nhất 5-7 dự án có tính chất “động lực” cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch số 96-KH/TU ngày 6/8/2026 của Tỉnh ủy Gia Lai về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương cụ thể hóa nhiệm vụ, chỉ tiêu, tiến độ và trách nhiệm thực hiện theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả”.

Cụ thể, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu bình quân mỗi năm thu hút 4-5 dự án FDI mới. Trong đó, khu kinh tế, khu công nghiệp phấn đấu thu hút khoảng 12-15 dự án trong giai đoạn 2026-2030; khu vực ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp khoảng 8-10 dự án.

Các lĩnh vực được ưu tiên thu hút gồm công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp xanh, logistics, dịch vụ cảng, hạ tầng khu công nghiệp và công nghệ cao. Danh mục dự án ưu tiên cũng hướng tới Trung tâm logistics quốc tế Quy Nhơn, Trung tâm logistics Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, khu công nghiệp sinh thái, các trung tâm chế biến cà phê, gỗ, trái cây, dự án kinh tế tuần hoàn, nhà máy hydrogen xanh, trung tâm dữ liệu, trung tâm AI và đổi mới sáng tạo, khu công nghiệp công nghệ cao và các dự án du lịch trọng điểm.

UBND tỉnh yêu cầu duy trì khoảng 20-30 dự án FDI ưu tiên và cập nhật danh mục ít nhất hằng năm. Đối với các khu kinh tế, khu công nghiệp trọng điểm, mỗi địa bàn xây dựng danh mục đất, 3-5 dự án ưu tiên, nhà đầu tư mục tiêu và đầu mối chịu trách nhiệm, đồng thời theo dõi tiến độ từ khâu chuẩn bị đến triển khai dự án.

Liên quan đến việc tăng liên kết với doanh nghiệp trong tỉnh, Kế hoạch cũng đặt mục tiêu có khoảng 30-50 doanh nghiệp Gia Lai tham gia chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp FDI; đồng thời tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết, tỉnh chú trọng thu hút FDI gắn với công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, công nghệ sạch, nghiên cứu và phát triển, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu. Các dự án thuộc diện cần lấy ý kiến chuyên môn về công nghệ được yêu cầu bảo đảm 100% hồ sơ được xem xét theo quy định.

Cùng với đó, Gia Lai triển khai các giải pháp về đất đai, hạ tầng kỹ thuật, môi trường, nguồn nguyên liệu, lao động và đào tạo nhân lực nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư. Tỷ lệ lao động qua đào tạo tại các dự án FDI mới được đặt mục tiêu khoảng 75-80%.

Sở Tài chính là cơ quan đầu mối theo dõi, tổng hợp tình hình thu hút FDI ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chịu trách nhiệm về thu hút FDI trong khu kinh tế, khu công nghiệp.

Các sở, ngành và địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện, định kỳ 6 tháng, hằng năm hoặc đột xuất báo cáo kết quả, đối chiếu với các chỉ tiêu được phân công và đề xuất giải pháp khắc phục những nhiệm vụ chậm tiến độ.