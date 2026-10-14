Gia Lai đặt mục tiêu giảm tỷ suất tử vong trẻ dưới 5 tuổi

Hoạt động trải nghiệm thực tế của trẻ tại trường Mẫu giáo Nghĩa Hưng, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hoài Nam/TTXVN

Sự chênh lệch này cho thấy yêu cầu cấp thiết phải nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe trẻ em tại các địa bàn khó khăn.

Nhằm thu hẹp chênh lệch trong tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, UBND tỉnh Gia Lai đã triển khai kế hoạch các hoạt động can thiệp giảm thiểu tử vong trẻ em dưới 5 tuổi giai đoạn 2026-2030, đặt mục tiêu đến năm 2030 giảm tỷ suất tử vong trẻ dưới 5 tuổi xuống dưới 15‰, trẻ dưới 1 tuổi xuống dưới 10‰ và tử vong trẻ sơ sinh xuống dưới 8‰. Tỉnh ưu tiên nguồn lực cho khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Để thực hiện mục tiêu, Gia Lai phấn đấu duy trì tỷ lệ phụ nữ sinh con có người đỡ đẻ được đào tạo kỹ năng hỗ trợ trên 98%; nâng tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ theo lịch lên ít nhất 98%; giảm tỷ lệ trẻ sơ sinh có cân nặng dưới 2.500 gram xuống dưới 5% và tỷ suất tử vong do tai nạn, thương tích ở trẻ dưới 5 tuổi xuống dưới 8/100.000 trẻ.

Tỉnh tập trung củng cố năng lực y tế cơ sở, bổ sung nhân lực sản khoa, nhi khoa và sơ sinh; bảo đảm thuốc, thiết bị thiết yếu, nâng cao khả năng cấp cứu sản khoa, chăm sóc và hồi sức sơ sinh. Mạng lưới cô đỡ thôn bản, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tiếp tục được duy trì và phát triển. Các cơ sở y tế tăng cường đào tạo tại chỗ, chuyển giao kỹ thuật, hội chẩn và hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới, bảo đảm chuyển tuyến an toàn, kịp thời đối với trường hợp vượt khả năng điều trị.

Cùng với giải pháp chuyên môn, tỉnh đẩy mạnh truyền thông về chăm sóc thai kỳ, nuôi con bằng sữa mẹ, nhận biết dấu hiệu nguy hiểm ở trẻ sơ sinh, phòng ngừa viêm phổi, tiêu chảy và tai nạn, thương tích. Đến năm 2030, phấn đấu 80% cha mẹ, người chăm sóc trẻ nhận biết dấu hiệu nguy hiểm ở trẻ sơ sinh; 90% nhận biết dấu hiệu viêm phổi, tiêu chảy cấp và có kiến thức phòng, chống tai nạn, thương tích ở trẻ dưới 5 tuổi.

UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì triển khai, theo dõi, kiểm tra và đánh giá kết quả; các sở, ngành, địa phương phối hợp thực hiện, lồng ghép mục tiêu giảm tử vong trẻ em vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Kinh phí được bố trí từ ngân sách nhà nước theo phân cấp và khả năng cân đối, đồng thời huy động, lồng ghép các chương trình, dự án và nguồn lực hợp pháp khác.