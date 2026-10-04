Gia Lai đặt mục tiêu có 60.000 - 65.000 doanh nghiệp hoạt động vào năm 2030

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Tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu đến năm 2030 có từ 60.000-65.000 doanh nghiệp hoạt động, ít nhất 2 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu; đồng thời thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển dựa trên 5 trụ cột tăng trưởng chủ lực.

Đây là những mục tiêu đáng chú ý trong Đề án phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035 và kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai phong trào thi đua “Phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.”

Theo Đề án, khu vực kinh tế tư nhân hiện giữ vai trò lớn trong nền kinh tế Gia Lai. Toàn tỉnh có khoảng 17.500 doanh nghiệp và 66.000 hộ kinh doanh đang hoạt động; khu vực này đóng góp hơn 80% tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), gần 23% tổng thu ngân sách nhà nước và sử dụng gần 94% tổng số lao động toàn tỉnh.

Tuy nhiên, quy mô doanh nghiệp còn là điểm nghẽn. Mật độ doanh nghiệp của tỉnh mới đạt khoảng 5 doanh nghiệp/1.000 dân, bằng một nửa mức bình quân cả nước. Gần 97% doanh nghiệp tư nhân có quy mô nhỏ và vừa; tỉnh chưa có nhiều doanh nghiệp lớn đủ sức dẫn dắt hoặc tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Khả năng tiếp cận vốn, đất đai, nhân lực chất lượng cao còn hạn chế; doanh nghiệp nhỏ và vừa dù chiếm gần 97% số doanh nghiệp nhưng tiếp cận chưa đến 25% tổng dư nợ tín dụng.

Để tạo bước chuyển, đến năm 2030, Gia Lai phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân của kinh tế tư nhân đặt mục tiêu khoảng 9,5-11,5%/năm; đóng góp khoảng 55-60% GRDP và 35-40% tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; giải quyết việc làm cho khoảng 80-85% lao động. Năng suất lao động toàn tỉnh được định hướng tăng bình quân khoảng 13,5-14%/năm.

Một trọng tâm khác là nâng hàm lượng khoa học, công nghệ trong khu vực doanh nghiệp. Tỉnh đặt mục tiêu có ít nhất 60 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, 150 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; ít nhất 60% doanh nghiệp nhỏ và vừa địa phương ứng dụng công nghệ số.

Gia Lai cũng định hướng xây dựng Khu công nghiệp công nghệ thông tin tập trung và thu hút ít nhất 3 tổ chức, doanh nghiệp công nghệ lớn trên thế giới đặt trụ sở hoặc đầu tư nghiên cứu, sản xuất tại tỉnh.

Theo định hướng của Đề án, kinh tế tư nhân Gia Lai sẽ được tập trung phát triển trên 5 trụ cột, gồm công nghiệp; dịch vụ, du lịch; cảng biển - logistics; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và đô thị hóa. Trong đó, tỉnh định hướng phát triển mạnh công nghiệp chế biến, chế tạo gắn với hành lang kinh tế Đông - Tây, các khu kinh tế, khu công nghiệp ven biển, Quốc lộ 19 và cao tốc Quy Nhơn - Pleiku; đồng thời thúc đẩy năng lượng tái tạo, công nghiệp xanh, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.

Để đạt các mục tiêu này, tỉnh xác định chuyển mạnh tư duy từ quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển, đồng hành cùng doanh nghiệp; cải thiện môi trường đầu tư, đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận đất đai, tài nguyên, vốn và nhân lực chất lượng cao. Các chương trình hỗ trợ cũng tập trung vào đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển giao công nghệ và tham gia chuỗi cung ứng.

Đáng chú ý, Gia Lai đặt mục tiêu đến năm 2030 nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về cải cách hành chính và năng lực cạnh tranh. Đây được xem là một trong những điều kiện để mở rộng số lượng doanh nghiệp, thúc đẩy hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp và hình thành các doanh nghiệp tư nhân quy mô lớn, có khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị trong nước và toàn cầu.

Để đạt được mục tiêu đề ra, ngoài các lộ trình, định hướng đã được hoạch định cụ thể, rõ ràng bằng các chính sách, Nghị quyết, quy định, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu hệ thống chính trị tăng cường đối thoại chính quyền - doanh nghiệp, đồng thời xử lý nghiêm tình trạng gây phiền hà, nhũng nhiễu doanh nghiệp./.