Gia Lai đặt mục tiêu 80% doanh nghiệp logistics nông nghiệp ứng dụng công nghệ

UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 4434/QĐ-UBND về Kế hoạch phát triển hệ thống logistics giai đoạn 2026–2030 trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh của nông, lâm, thủy sản.

Theo kế hoạch, tỉnh ưu tiên phát triển dịch vụ logistics tại các vùng sản xuất tập trung, gắn với những ngành hàng chủ lực như cà phê, cao su, sắn, mía, điều, hồ tiêu, chuối, sầu riêng, chanh dây, chăn nuôi, thủy sản và gỗ, sản phẩm gỗ. Các điểm thu gom, phân loại, sơ chế, đóng gói, kho bảo quản, kho lạnh và đầu mối logistics sẽ được rà soát, bố trí phù hợp với quy hoạch và nhu cầu thực tế.

Gia Lai chú trọng kết nối hành lang kinh tế Đông - Tây giữa Tây Nguyên với Cảng Quy Nhơn, Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, các cảng hàng không Phù Cát, Pleiku và mạng lưới giao thông liên vùng. Tỉnh định hướng phát triển vận tải đa phương thức, kết hợp đường bộ, đường sắt và đường biển nhằm tối ưu hành trình, giảm chi phí vận chuyển.

Đối với nông sản xuất khẩu, tỉnh ưu tiên kết nối vùng nguyên liệu, cơ sở chế biến với Cảng Quy Nhơn và các đầu mối logistics phù hợp, hạn chế vận chuyển vòng qua địa phương khác gây phát sinh chi phí. Với nông sản tiêu thụ nội địa, tỉnh nghiên cứu kết hợp vận tải đường bộ và đường sắt, tập kết hàng hóa về Ga Diêu Trì để vận chuyển đến các ga đầu mối phía Nam, nhất là Ga Sóng Thần.

Trong chuyển đổi số, Gia Lai đặt mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 80% doanh nghiệp dịch vụ logistics trong nông nghiệp ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và cung ứng dịch vụ. Đồng thời, 100% mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu được cập nhật, quản lý và kết nối truy xuất nguồn gốc theo điều kiện, quy định áp dụng.

Tỉnh khuyến khích ứng dụng truy xuất nguồn gốc điện tử, quản lý kho và vận tải, giám sát nhiệt độ chuỗi lạnh, giao dịch số; nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các công nghệ phù hợp. Các giải pháp bảo quản tiết kiệm năng lượng, tối ưu vận tải, sử dụng năng lượng sạch, tái sử dụng phụ phẩm và xử lý chất thải đúng quy định cũng được chú trọng.

Kế hoạch xác định nhiệm vụ phát triển logistics theo đặc thù từng ngành hàng. Trong đó, trồng trọt gắn với sơ chế, đóng gói và bảo quản sau thu hoạch; chăn nuôi gắn với chuỗi cung ứng đầu vào, an toàn dịch bệnh, giết mổ, chế biến và bảo quản lạnh; thủy sản gắn với hậu cần cảng cá, kho lạnh và trung chuyển; lâm nghiệp gắn vùng gỗ nguyên liệu hợp pháp với chế biến sâu và truy xuất nguồn gốc. Hợp tác xã, tổ hợp tác được hỗ trợ liên kết tiêu thụ, chuẩn hóa sản phẩm OCOP và tham gia dịch vụ logistics, thương mại điện tử.

Về tổ chức thực hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan đầu mối tham mưu, theo dõi và tổng hợp kết quả triển khai; Sở Công Thương phụ trách phát triển thị trường, xúc tiến thương mại, xuất nhập khẩu và thương mại điện tử; Sở Xây dựng rà soát hạ tầng giao thông, kho bãi và kết nối vận tải đa phương thức. Sở Tài chính phối hợp tham mưu huy động, bố trí nguồn lực; Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ chuyển đổi số, kết nối dữ liệu và đổi mới công nghệ.

UBND các xã, phường có trách nhiệm cập nhật dữ liệu sản xuất, mùa vụ, vùng nguyên liệu, hạ tầng và nhu cầu logistics; phối hợp tạo điều kiện phát triển các điểm thu mua, sơ chế, bảo quản, vận chuyển theo thẩm quyền.

Nguồn lực thực hiện được huy động từ ngân sách nhà nước, các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình và dự án đầu tư công giai đoạn 2026–2030, cùng nguồn vốn hợp pháp từ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nông dân, hợp tác xã, tổ hợp tác phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, áp dụng quy trình sản xuất an toàn, chuyển đổi số và liên kết với doanh nghiệp trong chuỗi thu mua, sơ chế, bảo quản, chế biến và dịch vụ logistics nông sản.