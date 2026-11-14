Gia Lai đào tạo, phát triển nhân tài lượng tử

Tiến sĩ Trần Thanh Sơn, Phó Giám đốc ICISE, được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Đại học Quang Trung.

Sáng 14/11, Trường Đại học Quang Trung (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ công bố quyết định Hiệu trưởng và chào đón học viên tham gia chương trình Phát triển nhân tài lượng tử Quang Trung.

Tại buổi lễ, Hội đồng trường, Trường Đại học Quang Trung công bố quyết định bổ nhiệm Tiến sĩ Trần Thanh Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Quang Trung.

Tiến sĩ Trần Thanh Sơn phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Tiến sĩ Trần Thanh Sơn cho biết sẽ định hướng phát triển Trường Đại học Quang Trung theo mô hình đại học đổi mới sáng tạo, định hướng ứng dụng; gắn đào tạo với thực tiễn và mở rộng hợp tác quốc tế.

Theo đó, nhà trường tập trung nâng cao chất lượng dạy và học, đồng thời lựa chọn những hướng phát triển trọng tâm, chuyên sâu, có tính đột phá, phù hợp với năng lực của nhà trường, nhu cầu của địa phương và lợi thế của các đối tác trong hệ sinh thái.

14 học viên ưu tú tham gia chương trình Phát triển nhân tài lượng tử Quang Trung.

Dịp này, Trường Đại học Quang Trung chào đón 14 học viên là những sinh viên ưu tú đến từ các trường đại học cùng cử nhân, thạc sĩ đang học tập, công tác tại đơn vị trong và ngoài nước tham gia chương trình Phát triển nhân tài lượng tử Quang Trung.

Chương trình kéo dài 9 tháng, trong đó 6 tháng đầu, học viên được đào tạo chuyên sâu, xây dựng nền tảng về công nghệ lượng tử và phương pháp đổi mới sáng tạo. 3 tháng tiếp theo, học viên học tập tại các phòng thí nghiệm, công ty công nghệ trên thế giới, qua đó tiếp cận những công nghệ mới, cách thức phát triển công nghệ để có thể đưa những kiến thức, công nghệ phù hợp về Việt Nam và Gia Lai.

Ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, gửi lời chúc mừng đến Tiến sĩ Trần Thanh Sơn được Hội đồng trường tín nhiệm giao trọng trách hiệu trưởng. Đồng thời, chào đón các học viên tham gia chương trình Phát triển nhân tài lượng tử.

Theo ông Giang, chất lượng nguồn nhân lực, năng lực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng quyết định năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia, mỗi địa phương. Đối với tỉnh Gia Lai, phát triển giáo dục đại học không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu học tập mà còn góp phần giải quyết những bài toán thực tiễn, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ quản lý, chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao việc nhà trường tổ chức Chương trình "Phát triển nhân tài lượng tử" trong khuôn khổ năm lượng tử Gia Lai. Công nghệ lượng tử là một hướng phát triển của khoa học công nghệ có tiềm năng tạo ra những thay đổi sâu rộng trong tính toán, truyền thông, đo lường và nhiều lĩnh vực khác.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc tặng quà chúc mừng các học viên.

Theo ông Giang, ý nghĩa của chương trình hôm nay không chỉ nằm ở những bài giảng hay kiến thức chuyên sâu được truyền đạt. Đây còn là cơ hội để học viên được tiếp cận tư duy nghiên cứu hiện đại, gặp gỡ các nhà khoa học, hình thành khát vọng khám phá và tham gia mạng lưới học thuật rộng mở. Từ những hoạt động như thế, ông kỳ vọng sẽ từng bước hình thành lực lượng nhân lực có khả năng nghiên cứu, tiếp cận và làm chủ các công nghệ mới trong tương lai.