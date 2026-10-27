Gia Lai: Đang ngồi nhậu, thanh niên bị bạn chém tử vong

Ngày 27/10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra làm rõ vụ án mạng khiến anh Thum (SN 2000, trú thôn Tươh Ktu, xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) tử vong.

Trước đó, vào khoảng 12h ngày 25/10, Tương (SN 2009), Quân (SN 2007), Wêt (SN 2009), Thum (SN 2000), Đum (SN 2000) cùng trú tại xã Đak Đoa và một số người khác ngồi nhậu với nhau ở khu vực đồi thông thuộc thôn Tươh Ktu.

Lúc này giữa Quân và Thum xảy ra mâu thuẫn từ việc nói xấu nhau. Sau đó, Quân cùng Tương, Wêt về nhà chuẩn bị hai con dao tự chế rồi quay lại tiếp tục nhậu.

Hai đối tượng Tương và Quân. Ảnh CAGL

Đến khoảng 17h, bị Đum chọc ghẹo nên Quân bực tức đi ra mở cốp xe máy lấy một con dao tự chế dài khoảng 60 cm xông vào đánh, chém nên Đum bỏ chạy.

Thấy đánh nhau, Thum vùng dậy bỏ chạy thì bị đối tượng Tương đuổi theo dùng dao đâm một nhát vào vùng lưng. Thum sau đó được đưa đi cấp cứu ở Trung tâm Y tế xã Đak Đoa, song đã tử vong với vết thương thấu phổi.

Hiện Công an tỉnh Gia Lai đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.