Gia Lai: Đang làm rõ nguyên nhân người phụ nữ tử vong tại khách sạn

Ngày 1/10, thông tin từ UBND phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) cho biết, địa phương đang phối hợp với lực lượng chức năng làm rõ vụ một người phụ nữ tử vong tại khách sạn trên đường Sư Vạn Hạnh. Nạn nhân được xác định là chị N.T.M.H (SN 1990, trú tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai).

Theo thông tin ban đầu, ngày 30/9, chị H. cùng anh N.N.V (SN 1989, trú tại phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) thuê một phòng tại tầng 5 của khách sạn trên đường Sư Vạn Hạnh. Tối cùng ngày, hai người đi nhậu rồi trở về khách sạn nghỉ ngơi.

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Ảnh T.S

Đến khoảng hơn 3h ngày 1/10, anh V. xuống khu vực tầng hầm để lấy sạc điện thoại. Tại đây, anh phát hiện chị H. đã tử vong. Thi thể nạn nhân nằm trên mặt đất, xung quanh có vũng máu.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Diên Hồng đã phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai và các lực lượng chức năng tiến hành bảo vệ hiện trường, thu thập chứng cứ để phục vụ công tác điều tra.

Hiện nguyên nhân khiến chị H. tử vong đang được cơ quan chức năng làm rõ.