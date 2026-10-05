Gia Lai đăng cai Đối thoại Quy Nhơn về Khí hậu và Chuyển đổi lần đầu

Chiều 5/10, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo giới thiệu Đối thoại Quy Nhơn về Khí hậu và Chuyển đổi. Sự kiện do Hội Gặp gỡ Việt Nam và ICISE tổ chức, với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND tỉnh Gia Lai, cùng sự đồng hành của nhiều tổ chức đối tác trong khu vực và quốc tế.

Quang cảnh buổi họp báo.

Đối thoại Quy Nhơn năm 2026 được xác định là "Zero Version" - phiên bản thử nghiệm đầu tiên, nhằm thử nghiệm mô hình đối thoại, đồng thời rút kinh nghiệm về nội dung và công tác tổ chức, làm cơ sở chuẩn bị cho các kỳ đối thoại thường niên, dự kiến bắt đầu từ năm 2027.

Sự kiện dự kiến quy tụ hơn 100 đại biểu cấp cao, gồm đại diện các cơ quan chính phủ, tổ chức quốc tế, định chế tài chính, ngân hàng phát triển, doanh nghiệp, nhà khoa học và chuyên gia đến từ Việt Nam, Đông Nam Á và các đối tác quốc tế.

Theo ban tổ chức, biến đổi khí hậu ngày nay không còn là vấn đề riêng của môi trường mà ngày càng gắn chặt với năng lượng, lương thực, tài chính, thương mại và những chuyển dịch sâu rộng của nền kinh tế toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, chương trình Đối thoại Quy Nhơn tập trung vào nhiều vấn đề then chốt như khoa học khí hậu, an ninh năng lượng, khử carbon, tài chính cho quá trình chuyển đổi, chuỗi giá trị, rủi ro khí hậu và khả năng chống chịu. Các chính sách kinh tế, đầu tư và những công cụ tài chính phục vụ quá trình chuyển đổi cũng được đưa ra thảo luận.

Giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc ICISE chia sẻ, đây là sáng kiến tiếp nối một ước mơ mà ông đã theo đuổi từ gần hai mươi năm nay.

Chương trình gồm các phiên toàn thể cấp cao, các phiên đối thoại song song và hội thảo chuyên môn. Điểm nhấn của Đối thoại là kết nối các góc nhìn từ khoa học, chính sách, tài chính đến thực tiễn triển khai, qua đó thúc đẩy trao đổi và mở ra những hướng hợp tác giữa các bên.

Phát biểu tại họp báo, Giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc ICISE cho hay: Khí hậu không còn là câu chuyện riêng của các cơ quan phụ trách môi trường mà liên quan trực tiếp đến năng lượng, lương thực, việc làm, sức khỏe, ngân sách quốc gia và đời sống hằng ngày của người dân.

"Chúng ta đang bước vào thập kỷ thứ hai của việc thực hiện Thỏa thuận Paris. Câu hỏi không chỉ là mục tiêu nào cần đạt, mà còn là thực hiện bằng cách nào, với nguồn tài chính nào và làm sao để không ai bị bỏ lại phía sau", Giáo sư Trần Thanh Vân chia sẻ.

Theo Giáo sư Trần Thanh Vân, sáng kiến Đối thoại Quy Nhơn cũng tiếp nối một mong muốn được theo đuổi trong gần 20 năm qua, đó là xây dựng tại Quy Nhơn một nơi gặp gỡ để các nhà khoa học từ nhiều quốc gia có thể trao đổi tự do, hiểu nhau hơn và cùng làm việc vì khoa học, hòa bình và tương lai của con người.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang phát biểu tại buổi họp báo.

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang khẳng định: Việc Đối thoại Quy Nhơn được tổ chức tại địa phương có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đối với lĩnh vực khoa học, khí hậu và chuyển đổi mà còn mở ra cơ hội để Gia Lai tăng cường kết nối với các đối tác quốc tế, tổ chức khoa học, doanh nghiệp và các định chế tài chính. Thông qua Đối thoại, địa phương có thêm cơ hội mở rộng không gian hợp tác, thu hút các nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển bền vững.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang kỳ vọng: "Đối thoại Quy Nhơn sẽ không chỉ là một sự kiện thành công, mà quan trọng hơn là những kết nối và sáng kiến được hình thành từ Đối thoại có thể tiếp tục được phát triển thành những hợp tác cụ thể, đóng góp cho phát triển bền vững của địa phương, khu vực và rộng hơn là cộng đồng quốc tế".

Với việc quy tụ các đại diện từ khoa học, chính sách, tài chính và khu vực doanh nghiệp, Đối thoại Quy Nhơn được kỳ vọng trở thành không gian trao đổi tin cậy, hướng tới hành động và tăng cường kết nối giữa các bên trước những thách thức ngày càng đan xen của khí hậu và quá trình chuyển đổi.

Đối thoại Quy Nhơn về Khí hậu và Chuyển đổi năm 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 10 và 11/10 tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE).