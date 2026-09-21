Gia Lai: Đăng bài xúc phạm hàng xóm trên mạng, người phụ nữ bị xử phạt 12,5 triệu đồng

Ngày 21/9, Công an xã Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) cho biết đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị N.T.T (SN 1989, trú tại xã Đức Cơ) với số tiền 12,5 triệu đồng về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Trước đó, Công an xã Đức Cơ tiếp nhận đơn trình báo của chị P.T.H (SN 1979, trú cùng xã) về việc bị đăng tải nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm trên mạng xã hội. Tiếp nhận tin báo, Công an xã đã khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu và làm rõ vụ việc.

Công an làm việc với chị N.T.H. Ảnh: CACC

Làm việc với cơ quan Công an, chị N.T.T thừa nhận hành vi vi phạm, nguyên nhân xuất phát từ bức xúc cá nhân, thiếu kiềm chế trong quá trình sử dụng mạng xã hội.

Sau khi được Công an tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật trên không gian mạng, chị N.T. T đã gỡ bỏ bài viết, gặp mặt và xin lỗi phía gia đình chị P.T.H, đồng thời cam kết không tái phạm.

Công an xã Đức Cơ khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội; tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật hoặc nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân. Mọi hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.