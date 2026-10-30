Gia Lai: Đảm bảo 100% kiến nghị của doanh nhân trẻ được chuyển đến đúng cơ quan thẩm quyền

Bí thư Tỉnh đoàn tỉnh Gia Lai Phạm Hồng Hiệp nhấn mạnh, Diễn đàn là không gian đối thoại thẳng thắn để các doanh nhân, doanh nghiệp và thanh niên trực tiếp trình bày tâm tư

Diễn đàn là dịp để doanh nghiệp, doanh nhân trẻ trên địa bàn tỉnh Gia Lai trực tiếp trao đổi, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Đồng thời đề xuất các kiến nghị, sáng kiến, giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển doanh nghiệp.

Qua đó, tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Hội trong việc đồng hành, đại diện, tập hợp tiếng nói và làm cầu nối giữa doanh nghiệp, doanh nhân trẻ với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan có thẩm quyền.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Bí thư Tỉnh đoàn tỉnh Gia Lai Phạm Hồng Hiệp nhấn mạnh: Đây là không gian đối thoại thẳng thắn để các doanh nhân, doanh nghiệp và thanh niên trực tiếp trình bày tâm tư, phản ánh khó khăn; đồng thời hiến kế với lãnh đạo tỉnh và các ngành chức năng về cơ chế, chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Diễn đàn thu hút đông cộng đồng doanh nhân trẻ Gia Lai tham dự

Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai sẽ phát huy vai trò cầu nối giữa thanh niên, doanh nghiệp với các cấp lãnh đạo; cam kết bảo đảm 100% ý kiến, kiến nghị chính đáng gửi đến Diễn đàn hôm nay được chuyển đến đúng cơ quan có thẩm quyền, được theo dõi, đôn đốc đến khi có kết quả và phản hồi đầy đủ đến từng doanh nghiệp, doanh nhân.

Tại Diễn đàn, Ban Tổ chức đã tiếp nhận nhiều ý kiến, kiến nghị tâm huyết của doanh nghiệp, doanh nhân trẻ, cả trước và trong sự kiện. Nhiều đại biểu đã trực tiếp phát biểu, nêu thẳng những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh; lãnh đạo các sở, ban, ngành đã trao đổi, giải trình cụ thể, và nhiều nội dung đã được giải đáp ngay tại Diễn đàn.

Các ý kiến đều xuất phát từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh, nói đúng, nói trúng, có tinh thần xây dựng; nhiều đề xuất, hiến kế tâm huyết, có giá trị tham khảo cho việc hoạch định chính sách của tỉnh.

Tại Diễn đàn, nhiều đại biểu đã trực tiếp phát biểu, nêu thẳng những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh

Đánh giá cao tinh thần đóng góp của các doanh nghiệp trẻ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Trần Minh Sơn nhấn mạnh: Mặt trận tỉnh sẽ đưa việc giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp tại Diễn đàn này vào nội dung giám sát; những kiến nghị quá hạn chưa được trả lời hoặc trả lời chưa thỏa đáng sẽ được giám sát chuyên đề trong chương trình giám sát năm 2027.

“Chúng tôi sẽ chủ động phản biện các dự thảo cơ chế, chính sách của tỉnh liên quan đến đầu tư, đất đai, hỗ trợ doanh nghiệp, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; mời các hiệp hội, doanh nhân tiêu biểu tham gia hội nghị phản biện để chính sách được xây dựng từ chính thực tiễn của doanh nghiệp.

Các kiến nghị có tính chính sách tại Diễn đàn sẽ được tổng hợp vào báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh gửi kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh cuối năm”, ông Sơn cho biết thêm.

Ban Tổ chức diễn đàn cũng kỳ vọng cộng đồng doanh nhân trẻ Gia Lai tiếp tục phát huy đạo đức kinh doanh, tuân thủ pháp luật, chăm lo đời sống người lao động và chung tay cùng địa phương hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.