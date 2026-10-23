Gia Lai: Đại hội đại biểu Hội VHNT tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 – 2031

Ra mắt Ban Chấp hành khóa mới Hội VHNT tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 – 2031

Ngày 23.10, Đại hội đại biểu Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 – 2031 đã chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Đây là Đại hội lần thứ I của Hội Văn học Nghệ thuật sau khi tỉnh Gia Lai hợp nhất.

Tính đến nay, Hội VHNT tỉnh Gia Lai có gần 600 hội viên thuộc nhiều chuyên ngành như văn học, âm nhạc, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu, múa, văn nghệ dân gian và văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số. Mỗi lĩnh vực có một thế mạnh riêng, nhưng cùng gặp nhau ở tình yêu nghệ thuật, trách nhiệm với cộng đồng và khát vọng lưu giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa đáng quý của quê hương.

Phát biểu khai mạc, NSƯT Đặng Công Hưng, Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Gia Lai cho biết: Nhìn lại chặng đường vừa qua, đặc biệt từ khi hai Hội VHNT tỉnh hợp nhất, tuy thời gian chưa dài nhưng những nỗ lực, đổi thay và thành quả đạt được đã cho thấy sự chuyển mình rõ nét của tổ chức Hội.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

Trên chặng đường ấy, bên cạnh những niềm vui là không ít khó khăn, thử thách. Điều đáng trân trọng là sự đoàn kết, gắn bó của đội ngũ cán bộ, viên chức Văn phòng Hội, cùng nhau vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tinh thần ấy góp phần củng cố sức mạnh tập thể, tạo nền tảng để Hội VHNT tỉnh Gia Lai từng bước khẳng định vị thế trong khu vực.

Theo NSƯT Đặng Công Hưng, sự hợp nhất không chỉ dừng lại ở việc sắp xếp tổ chức, mà quan trọng hơn, đã từng bước tạo nên sự hội tụ về trí tuệ, tình cảm, trách nhiệm và khát vọng sáng tạo. Những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất Tây Nguyên hùng vĩ hòa quyện cùng bản sắc duyên hải miền Trung giàu truyền thống, mở ra không gian sáng tạo rộng lớn hơn, phong phú hơn cho đội ngũ văn nghệ sĩ.

Từ sự giao thoa ấy, nhiều hoạt động văn học nghệ thuật được tổ chức sôi nổi, thu hút đông đảo văn nghệ sĩ tham gia, tạo sức lan tỏa tích cực trong đời sống xã hội.

Nhiều tập thể, cá nhân đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận tại các cuộc thi, triển lãm và liên hoan văn học nghệ thuật trong khu vực cũng như trên toàn quốc. Các chi hội Nhiếp ảnh, Mỹ thuật, Âm nhạc, Văn học, Sân khấu cùng nhiều chuyên ngành khác tiếp tục khẳng định vai trò, sức sáng tạo và những đóng góp thiết thực của mình đối với sự phát triển chung của Hội.

NSƯT Đặng Công Hưng, Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Gia Lai phát biểu tại Đại hội

“Để có được những kết quả đó, trước hết phải kể đến sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ Việt Nam tỉnh và sự đồng hành, tạo điều kiện của các cấp, các ngành đối với hoạt động văn học nghệ thuật. Cùng với đó là vai trò điều hành của Ban Chấp hành Hội, sự chủ động, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, viên chức và đặc biệt là tinh thần đoàn kết, đồng thuận, tâm huyết, sáng tạo của đông đảo hội viên thuộc các chuyên ngành", NSƯT Đặng Công Hưng khẳng định.

Nội dung của Đại hội lần này là “Đoàn kết - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển”. Đây là định hướng xuyên suốt cho hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, hướng tới xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh, phát huy năng lực sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ, nâng cao chất lượng tác phẩm và đóng góp thiết thực vào sự phát triển văn hóa, con người Gia Lai.

Trong nhiệm kỳ mới, lãnh đạo Hội VHNT tỉnh Gia Lai Hội sẽ tập trung củng cố tổ chức sau hợp nhất, hoàn thiện phương thức hoạt động, phát huy vai trò của các chi hội chuyên ngành và tăng cường sự phối hợp giữa các bộ phận.

Cùng với đó, quan tâm đến điều kiện sáng tác, phát hiện và bồi dưỡng lực lượng trẻ, mở rộng giao lưu chuyên môn, khuyến khích tìm tòi nghệ thuật và nâng cao hiệu quả giới thiệu tác phẩm đến công chúng.

Nhiệm kỳ 2026 - 2031 mở ra những cơ hội mới, đồng thời đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với hoạt động của Hội và đội ngũ văn nghệ sĩ. Để đáp ứng những yêu cầu ấy, bên cạnh sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, điều không thể thiếu là tinh thần chủ động, trách nhiệm và sự chung sức của mỗi hội viên.

Triển lãm Mỹ thuật khu vực V (Nam miền Trung và Tây Nguyên) năm 2026 do tỉnh Gia Lai đăng cai, mở ra cơ hội cho hội viên giao lưu chuyên môn, thúc đẩy sự phát triển của mỹ thuật địa phương

Đại hội cũng kỳ vọng các hội viên tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu nghề, bền bỉ với lao động sáng tạo và gắn bó sâu sắc hơn với đời sống quê hương. Hội sẽ là nơi văn nghệ sĩ tìm thấy sự gần gũi, sẻ chia và cơ hội cống hiến; nơi kinh nghiệm của các thế hệ được tiếp nối, sức sáng tạo của người trẻ được khuyến khích và trân trọng.

“Mỗi người một con đường, một cách thể hiện, nhưng chúng ta có thể gặp nhau ở tình yêu nghề nghiệp, sự gắn bó với quê hương và mong muốn đóng góp những giá trị có ý nghĩa cho cuộc sống”, NSƯT Đặng Công Hưng bày tỏ.

Với sự trân trọng những giá trị đã được vun đắp, tinh thần cởi mở trước những điều mới mẻ và trách nhiệm trong hành động, Hội VHNT tỉnh Gia Lai sẽ từng bước xây dựng tổ chức đoàn kết, hoạt động hiệu quả, tạo dựng niềm tin trong hội viên, đồng thời có những đóng góp thiết thực hơn cho đời sống văn hóa, nghệ thuật của tỉnh.

Đại hội đã bầu 15 thành viên vào Ban Chấp hành, 5 thành viên vào Ban Thường vụ. NSƯT Đặng Công Hưng được bầu giữ chức Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Gia Lai khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội cũng bầu 2 Phó Chủ tịch Hội.