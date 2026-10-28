Gia Lai: Đã tìm thấy 16 hài cốt liệt sĩ tại khu vực biên giới xã Ia Dom

Cả 4 hài cốt liệt sĩ mới tìm thấy tại làng Bi, xã Ia Dom đều chưa xác định được thông tin, danh tính

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, ngày 27.10, Đội K52, Phòng Chính trị phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Dom và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh mở rộng phạm vi tìm kiếm, quy tập thêm 4 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại làng Bi, xã Ia Dom.

Trước đó, trong quá trình làm vườn, ông Siu Bích (sinh năm 1952), người dân làng Bi, phát hiện nhiều nấm mộ đất nghi là mộ liệt sĩ nên trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội K52 xác định nguồn tin có cơ sở và tổ chức tìm kiếm từ ngày 5.10. Đến nay, lực lượng đã quy tập được tổng cộng 16 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này.

Đội K52 cùng các lực lượng phối hợp vẫn đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm xung quanh khu vực làng Bi

Theo cơ quan chuyên môn, cả 4 hài cốt liệt sĩ mới tìm thấy đều chưa xác định được thông tin, danh tính. Đội K52 đã tiến hành thu nhận các mẫu sinh phẩm để chuyển cho cơ quan chức năng phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính để sớm đưa các anh về với gia đình.

Hiện nay, Đội K52 cùng các lực lượng phối hợp vẫn đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm xung quanh khu vực làng Bi nhằm đẩy nhanh tiến độ, đáp ứng niềm khắc mỏi và nguyện vọng tha thiết của thân nhân các gia đình liệt sĩ.