Gia Lai cùng 20 tỉnh, thành chi lương hưu tháng 11 qua tài khoản cá nhân

Theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, lịch chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng trong tháng 11 được bố trí theo ngày làm việc đầu tiên hoặc ngày làm việc thứ hai của tháng. Do ngày 1-11 rơi vào Chủ nhật, lịch chi trả được triển khai trong 2 ngày 2 và 3-11.

Cụ thể, 21 tỉnh, thành phố thực hiện chi trả qua tài khoản cá nhân vào ngày 2-11 gồm: Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, TP. Huế, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, TP. Hồ Chí Minh, TP. Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau và An Giang.

Gia Lai là 1 trong 21 tỉnh, thành chi trả lương hưu qua tài khoản cá nhân từ 2-11. Ảnh minh họa: Phương Vi

Đối với 13 tỉnh, thành phố còn lại, lịch chi trả qua tài khoản dự kiến bắt đầu từ ngày 3-11, gồm: Hà Nội, Lai Châu, Thanh Hóa, Thái Nguyên, TP. Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Lào Cai, Quảng Ngãi, TP. Đà Nẵng, Đồng Nai, Tây Ninh và Đồng Tháp.

Đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH bằng tiền mặt, lịch chi trả được tổ chức theo kế hoạch của cơ quan BHXH và bưu điện tại từng địa phương.

Người hưởng nên kiểm tra thông báo của cơ quan BHXH hoặc bưu điện nơi đăng ký nhận tiền để biết chính xác ngày, địa điểm chi trả, tránh đi lại nhiều lần.

Người dân có thể đăng ký tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID và liên kết phương tiện nhận tiền theo quy định. Các phương tiện được tích hợp gồm tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động.

Người chưa đăng ký hoặc chưa tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID vẫn được nhận lương hưu, trợ cấp theo phương thức đang áp dụng, bảo đảm quyền lợi theo quy định.