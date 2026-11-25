Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: ĐS.

Tham gia đoàn tiếp xúc cử tri có ông Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; bà Siu Hương, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại các ủy ban của Quốc hội.

Tại hội nghị, bà Siu Hương đã thông tin đến cử tri kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; những nội dung quan trọng được Quốc hội thảo luận, xem xét, thông qua, đồng thời thông tin về kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại những đợt tiếp xúc trước.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cử tri các địa phương đã phản ánh nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội. Nổi bật là những bất cập về hạ tầng giao thông, ảnh hưởng đến việc đi lại, giao thương và sinh hoạt của người dân.

Cụ thể, cử tri kiến nghị các cấp, ngành sớm bố trí kinh phí sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Nguyễn Trãi - đường tránh xã Kông Chro do đã xuống cấp trong thời gian dài. Đồng thời, đề nghị khảo sát, đầu tư cầu dân sinh tại khu vực làng Ya Ma Rơng, kết nối xã Kông Chro với làng Hrach (xã SRó); xây dựng cầu tại làng Ktoh (xã Kông Chro) để tạo thuận lợi cho việc kết nối với tuyến đường Đông Trường Sơn.

Theo cử tri, việc đầu tư các công trình giao thông này không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại mà còn góp phần thúc đẩy giao thương, tạo điều kiện phát triển sản xuất và cải thiện đời sống người dân, nhất là tại các địa bàn còn nhiều khó khăn.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao tặng xe đạp cho học sinh. Ảnh: ĐS.

Bên cạnh hạ tầng giao thông, cử tri xã Ya Hội đề nghị quan tâm bố trí kinh phí nâng cấp, sửa chữa các điểm trường thuộc Trường Mầm non xã, bảo đảm điều kiện dạy và học. Cử tri xã Chơ Long kiến nghị đầu tư, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động của Trạm Y tế xã, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

Một số ý kiến cũng đề cập đến những khó khăn trong tổ chức hoạt động ở cơ sở sau sắp xếp đơn vị hành chính. Cử tri kiến nghị quan tâm bố trí chức danh cấp phó ở thôn, làng; xem xét hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các hội, đoàn thể tại địa phương để các tổ chức có điều kiện phát huy vai trò, thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, cử tri mong muốn được quan tâm đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, tạo sinh kế ổn định; xem xét mở rộng danh mục thuốc được bảo hiểm y tế chi trả, qua đó giảm bớt khó khăn cho người dân trong quá trình khám, chữa bệnh.

Các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền đã được Đoàn ĐBQH tỉnh, lãnh đạo địa phương và các phòng, ban chuyên môn trao đổi, giải đáp trực tiếp tại hội nghị.

Tiếp thu ý kiến cử tri, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh khẳng định, các kiến nghị đều xuất phát từ thực tiễn đời sống, thể hiện tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đoàn sẽ tổng hợp đầy đủ, khách quan, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; đồng thời theo dõi, đôn đốc việc xử lý, bảo đảm các kiến nghị của cử tri được quan tâm giải quyết kịp thời.

Dịp này, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng 4 tủ sách Kim Đồng, tổng trị giá 200 triệu đồng cho thư viện 4 trường học tại xã Chơ Long, Kông Chro, Ya Hội và phường An Bình, góp phần bổ sung nguồn sách, khuyến khích văn hóa đọc trong học sinh.