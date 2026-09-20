Gia Lai: CSGT mở đường đưa người đi cấp cứu

Lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Gia Lai dẫn đường đưa nạn nhân đi cấp cứu. Ảnh: CA Gia Lai.

Ngày 20/9, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Gia Lai cho biết, 2 cán bộ CSGT đã kịp thời mở đường, hỗ trợ gia đình đưa một người uống nhầm chất dùng để làm đông mủ cao su đến bệnh viện cấp cứu.

Trước đó, khoảng 10h30 ngày 19/9, trong lúc tuần tra, kiểm soát trên đường Trường Chinh, phường Hội Phú, Trung tá Vũ Việt Hùng và Đại úy Ngô Trung Thành, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai, nhận được đề nghị hỗ trợ từ người dân.

Thời điểm này, ô tô mang BKS 51M-683.xx lưu thông theo hướng Chư Prông đi trung tâm Pleiku, bật tín hiệu khẩn cấp. Tài xế cho biết trên xe đang chở một người bị ngộ độc, cần nhanh chóng đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai để cấp cứu.

Người bệnh là anh M.A.G. (SN 1993, trú xã Ia Púch, tỉnh Gia Lai). Theo người nhà, anh G. đã uống nhầm chất dùng để làm đông mủ cao su và có dấu hiệu cần được cấp cứu khẩn cấp.

Trên đường đưa anh G. đến bệnh viện, khi còn cách cơ sở y tế gần 10km, gia đình gặp 2 cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ trên đường Trường Chinh nên đề nghị hỗ trợ.

Nhận thấy tình trạng người bệnh cần được xử lý trong thời gian sớm nhất, Trung tá Vũ Việt Hùng và Đại úy Ngô Trung Thành lập tức sử dụng mô tô đặc chủng mở đường, dẫn phương tiện chở anh G. nhanh chóng di chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Quãng đường còn lại được rút ngắn đáng kể nhờ sự hỗ trợ của lực lượng CSGT. Gia đình đã đưa anh G. đến bệnh viện an toàn để được các y, bác sĩ thăm khám và cấp cứu kịp thời.