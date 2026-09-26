Gia Lai: CSGT dẫn đường đưa bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim đến bệnh viện cấp cứu

Ngày 26/9, Bệnh viện Đại học Y Dược – Hoàng Anh Gia Lai cho biết, bệnh nhân N.V.T (SN 1959, trú xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) bị nhồi máu cơ tim cấp đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe hiện ổn định và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Trước đó, chiều 22/9, ông T. bất ngờ xuất hiện các triệu chứng đau tức ngực dữ dội, mệt nhiều, vã mồ hôi, chân tay tím tái. Nhận thấy tình trạng nguy hiểm, gia đình lập tức đưa bệnh nhân đến bệnh viện cấp cứu.

CSGT Gia Lai dẫn đường đưa bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim đến bệnh viện cấp cứu. Ảnh ĐVCC

Trên đường di chuyển, gia đình được lực lượng Cảnh sát giao thông hỗ trợ dẫn đường, giúp xe đưa bệnh nhân nhanh chóng vượt qua quãng đường đông phương tiện để đến Bệnh viện Đại học Y Dược – Hoàng Anh Gia Lai trong thời gian ngắn nhất.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ nhanh chóng thăm khám và xác định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp. Ê-kíp Tim mạch can thiệp lập tức tiến hành chụp mạch vành khẩn cấp.

Kết quả cho thấy bệnh nhân mắc bệnh lý ở cả 3 nhánh động mạch vành. Trong đó, nhánh LCx bị tắc hoàn toàn do huyết khối, là nguyên nhân trực tiếp gây nhồi máu cơ tim cấp. Trước tình trạng nguy cấp, các bác sĩ nhanh chóng tiến hành hút huyết khối, tái thông nhánh LCx, khôi phục dòng máu nuôi cơ tim.

Sau 2 ngày can thiệp, bệnh nhân đã hết hoàn toàn cơn đau ngực. Các dấu hiệu sinh tồn ổn định, sức khỏe hồi phục tốt và dự kiến được xuất viện trong vài ngày tới.

Sau 2 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định. Ảnh ĐVCC

Theo các bác sĩ, nhồi máu cơ tim là tình trạng cấp cứu tối khẩn, trong đó thời gian có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau thắt ngực kéo dài, vã mồ hôi, khó thở, mệt lả hoặc tím tái, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế có khả năng can thiệp tim mạch càng sớm càng tốt.

Việc cấp cứu và tái thông mạch vành trong “thời gian vàng” có ý nghĩa quyết định, giúp hạn chế tổn thương cơ tim, giảm nguy cơ biến chứng và nâng cao khả năng cứu sống người bệnh.

Hiện Bệnh viện Đại học Y Dược – Hoàng Anh Gia Lai triển khai can thiệp mạch vành thường quy với sự hỗ trợ chuyên môn từ các chuyên gia Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh. Qua đó, người dân Gia Lai và khu vực Tây Nguyên có thêm cơ hội tiếp cận các kỹ thuật tim mạch chuyên sâu ngay tại địa phương, góp phần rút ngắn thời gian cấp cứu và nâng cao hiệu quả điều trị.