Gia Lai công bố chuỗi sự kiện Festival cồng chiêng, tuần lễ hoa dã quỳ

Sự kiện diễn ra từ ngày 30-10 đến 8-11, với sự tham gia của 1.487 nghệ nhân đến từ 11 tỉnh, thành phố. Các hoạt động nổi bật gồm: giao lưu, trình diễn âm nhạc và nhạc cụ các dân tộc; phục dựng lễ mừng nhà rông mới; triển lãm “không gian văn hóa cồng chiêng Gia Lai”; lễ hội đường phố; chương trình nghệ thuật đêm hội cồng chiêng; giao lưu văn hóa truyền thống các dân tộc và phiên chợ giới thiệu sản phẩm địa phương…

Gia Lai họp báo công bố chuỗi hàng loạt sự kiện Festival cồng chiêng, tuần lễ hoa dã quỳ

Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại ngày 25-11-2005. Gia Lai là địa bàn tập trung đông đồng bào Bahnar, Jrai, những chủ nhân tiêu biểu của di sản.

Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đăng Ya diễn ra tại khu vực làng Ia Gri - núi lửa Chư Đăng Ya, xã Biển Hồ, góp phần quảng bá vẻ đẹp hoa dã quỳ gắn với danh thắng này. Chư Đăng Ya từng được bình chọn vào top 10 điểm đến hấp dẫn nhất Việt Nam và top 10 miệng núi lửa đẹp nhất thế giới năm 2018.

Festival cồng chiêng, tuần lễ hoa dã quỳ diễn ra cuối tháng 10 đến đầu tháng 11-2026

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai thông tin về một số nét chính, điểm mới trong Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026. Qua đó, nhấn mạnh trong công tác chuẩn bị, tỉnh đặc biệt chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng, đảm bảo hài hòa giữa gìn giữ di sản và phát triển du lịch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu tại họp báo

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cần phân biệt âm nhạc cồng chiêng với không gian văn hóa cồng chiêng. Âm nhạc cồng chiêng có sự giao lưu, tiếp biến trong quá trình phát triển văn hóa, trong khi không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên là di sản được UNESCO ghi danh, gắn với đời sống cộng đồng và các giá trị truyền thống.

Gia Lai có lợi thế với những giá trị đặc sắc của di sản cồng chiêng, trong đó có bộ cồng chiêng được công nhận là bảo vật quốc gia. Đây là nền tảng để tỉnh tiếp tục bảo tồn, phát huy di sản, quảng bá hình ảnh địa phương và phát triển du lịch bền vững.

Festival Cồng chiêng – Tuần lễ Hoa dã quỳ – Núi lửa Chư Đang Ya gồm các sự kiện: • Khai mạc chuỗi sự kiện tại xã Biển Hồ, từ ngày 30-10 đến 1-11, tại khu vực xã Biển Hồ và núi lửa Chư Đang Ya. • Lễ hội đường phố, ngày 6-11, tại các phường Pleiku, Diên Hồng và Hội Phú. • Đêm hội cồng chiêng, lúc 20 giờ ngày 7-11, tại phường Pleiku. • Giao lưu văn hóa truyền thống các dân tộc, từ ngày 6 đến 8-11, tại phường Pleiku. • Ẩm thực Gia Lai, trưng bày sản phẩm du lịch và giới thiệu văn hóa truyền thống, từ ngày 6 đến 8-11, tại phường Pleiku. • Giới thiệu nông sản đặc trưng, tôn vinh cà phê Gia Lai, từ ngày 6 đến 8-11, tại phường Pleiku. • Trưng bày hiện vật văn hóa truyền thống các dân tộc, từ ngày 6 đến 8-11, tại phường Pleiku. • Thi ảnh, video clip về chuỗi sự kiện Festival, từ tháng 10 đến hết tháng 12-2026.