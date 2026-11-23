Người dân tỉnh Gia Lai làm thủ tục hành chính giấy tờ. Ảnh: ĐS.

Theo kết quả công bố, Chỉ số cải cách hành chính của 15 cơ quan thuộc UBND tỉnh đạt trung bình 88,59%. Trong đó, 8 cơ quan đạt trên mức trung bình, 6 cơ quan đạt từ 90% trở lên.

Văn phòng UBND tỉnh dẫn đầu với 98,33%, tiếp đến là Sở Tư pháp đạt 94,94%, Sở Khoa học và Công nghệ đạt 93,27%, Sở Nội vụ đạt 92,75%, Sở Tài chính đạt 91,50% và Sở Y tế đạt 91,35%.

Trong khi đó, 7 cơ quan có chỉ số dưới mức trung bình, dao động từ 77,13% đến 87,57%.

Ở cấp xã, kết quả cải cách hành chính có sự chênh lệch đáng kể giữa các địa phương. Chỉ số trung bình của 135 xã, phường đạt 82,24%, thấp hơn 6,35 điểm phần trăm so với nhóm cơ quan cấp tỉnh.

Trong số này, 69 địa phương đạt trên mức trung bình, nhưng chỉ có 4 địa phương đạt từ 90% trở lên.

Phường Hoài Nhơn Tây dẫn đầu với 92,75%, tiếp theo là phường Thống Nhất đạt 91,50%, phường Hoài Nhơn Nam đạt 91,20% và xã KDang đạt 90,83%.

Ngược lại, 66 địa phương có kết quả dưới mức trung bình. Xã Ia O đứng cuối bảng xếp hạng với 69,68%, thấp hơn địa phương dẫn đầu 23,07 điểm phần trăm.

Không chỉ đánh giá kết quả cải cách hành chính, tỉnh Gia Lai còn khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính.

Đến ngày 20/11, toàn tỉnh ghi nhận 8.998/9.000 trường hợp tham gia khảo sát, đạt khoảng 99,98%. Kết quả cho thấy, Chỉ số SIPAS của 13 cơ quan cấp tỉnh thuộc diện khảo sát đạt trung bình 84,19%.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dẫn đầu với 90,01%, đồng thời là cơ quan duy nhất đạt mức hài lòng từ 90% trở lên. Tiếp theo là Sở Giáo dục và Đào tạo đạt 87,77%, Sở Tư pháp đạt 86,28% và Sở Khoa học và Công nghệ đạt 86,20%.

Đối với cấp xã, Chỉ số SIPAS trung bình đạt 81,93%. Có 57/135 địa phương đạt từ mức trung bình trở lên, trong đó 18 địa phương đạt từ 90%.

Phường Hoài Nhơn Tây tiếp tục đứng đầu với 96,81%, xã Tuy Phước Đông đứng thứ hai với 96,58% và xã Tây Sơn đứng thứ ba với 96,36%.

Ở chiều ngược lại, 78 địa phương có mức hài lòng dưới trung bình. Đặc biệt, xã Ia Ly đứng cuối bảng với 63,14%, thấp hơn địa phương dẫn đầu tới 33,67 điểm phần trăm.

Phường Hoài Nhơn Tây dẫn đầu cả hai bảng xếp hạng cấp xã. Tuy nhiên, kết quả cải cách hành chính và mức độ hài lòng của người dân không phải lúc nào cũng tương đồng.

Điển hình, phường Thống Nhất đứng thứ hai về cải cách hành chính nhưng chỉ xếp thứ 34 về mức độ hài lòng. Ngược lại, xã Tuy Phước Đông đứng thứ hai về SIPAS nhưng xếp thứ 33 về cải cách hành chính.

Sự chênh lệch này cho thấy, kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính chưa đồng nghĩa với việc người dân, tổ chức đều hài lòng về chất lượng phục vụ.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, việc đánh giá năm 2026 được đổi mới theo hướng tăng cường khai thác dữ liệu, bảo đảm khách quan, minh bạch. Trong thang điểm 100, kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính chiếm 70 điểm, còn 30 điểm được xác định thông qua khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thiện báo cáo phân tích kết quả hai chỉ số trước ngày 20/12/2026, làm rõ những hạn chế, nguyên nhân và giải pháp khắc phục.

Đồng thời, yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, địa phương rà soát, rút kinh nghiệm, xây dựng giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ trong năm 2027.