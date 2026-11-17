Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy dự và chủ trì hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Ảnh: Minh Phương

Về phía các Ban Đảng Trung ương có đồng chí Vũ Quang Trung - Phó Vụ trưởng Vụ địa phương II, Ban Tổ chức Trung ương. Dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung đã công bố Quyết định của Ban Bí thư chỉ định Đại tá Trần Thế Phan - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Bí thư cũng chỉ định các đồng chí: Vũ Tiến Anh - Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; Bùi Danh Đại - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; Lê Thị Ngọc Lam - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Nguyễn Trường Sơn - Giám đốc Sở Xây dựng; Cao Thanh Thương - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định, tặng hoa chúc mừng những cán bộ được chỉ định tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Minh Phương

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đề nghị các đồng chí được giao nhiệm vụ tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đồng thời, bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch có mục tiêu, thời hạn và kết quả đo lường được; tập trung thúc đẩy tăng trưởng, phát triển hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc cũng đề nghị các đồng chí mới tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đổi mới phương pháp làm việc, sâu sát cơ sở, gắn bó với nhân dân, kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho địa phương, doanh nghiệp và người dân; quan tâm bảo đảm an sinh xã hội, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cùng với đó là giữ vững nguyên tắc, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, phát huy dân chủ và đoàn kết; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân làm thước đo.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đề nghị các đồng chí mới tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đổi mới phương pháp làm việc, sâu sát cơ sở, gắn bó với nhân dân. Ảnh: Minh Phương

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị tiếp tục hỗ trợ để các cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thay mặt các đồng chí vừa được chỉ định tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Đại tá Trần Thế Phan - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cảm ơn sự tin tưởng của Trung ương và lãnh đạo tỉnh; đồng thời xác định đây là vinh dự và là trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh nhà.

Đại tá Trần Thế Phan cũng thay mặt các cán bộ vừa được chỉ định cam kết không ngừng phấn đấu, rèn luyện, bám sát thực tiễn, chủ động tham mưu triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; phối hợp với các lực lượng, sở, ngành và địa phương nắm chắc tình hình, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẳng định sẽ cùng tập thể giữ vững đoàn kết, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.