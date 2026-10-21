Gia Lai công bố bảo vật quốc gia Bộ chiêng Kơ Đơ tại Festival cồng chiêng 2026

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tổ chức Festival quốc tế cồng chiêng năm 2026.

Theo đó, sự kiện được đổi tên thành Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026. Sự kiện được tổ chức với quy mô quốc gia, gắn kết các hoạt động văn hóa, du lịch và quảng bá hình ảnh địa phương.

Festival dự kiến có 22 đoàn cồng chiêng đại diện cho 22 xã, phường của tỉnh Gia Lai; đồng thời bổ sung các đoàn cồng chiêng nữ, cồng chiêng nhí và những đoàn nghệ nhân xuất sắc, ưu tiên các đoàn bảo tồn được tính nguyên bản và cồng chiêng cổ. Tỉnh cũng dự kiến mời các đoàn nghệ nhân dân tộc thiểu số sử dụng cồng chiêng đến từ 10 tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia.

Bộ chiêng Kơ Đơ hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Pleiku. Ảnh: Trần Hiếu

Đáng chú ý, trong khuôn khổ Festival, tỉnh Gia Lai sẽ công bố Bộ chiêng Kơ Đơ là bảo vật quốc gia. Bộ chiêng hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Pleiku, gồm 8 chiếc: 1 chiêng Sar, 2 cồng có núm và 5 chiêng bằng, mỗi chiếc có tên riêng.

Bộ chiêng này được đúc thủ công từ hợp kim đồng, có niên đại đầu thế kỷ XX, gắn với các thủ lĩnh Gia Rai xưa, phản ánh đời sống tín ngưỡng, cấu trúc xã hội và nghệ thuật âm nhạc đặc sắc của cư dân Tây Nguyên. Ngày 3/2/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 236/QĐ-TTg công nhận Bộ chiêng Kơ Đơ là bảo vật quốc gia.

Một nội dung mới được bổ sung vào Festival năm nay là cuộc thi ảnh đẹp và video clip, diễn ra từ tháng 10 đến hết tháng 12/2026, nhằm quảng bá văn hóa truyền thống, thiên nhiên và con người Gia Lai.

Từ ngày 30/10 đến 1/11/2026, tại xã Biển Hồ sẽ diễn ra chuỗi hoạt động gồm lễ khai mạc, công bố sản phẩm du lịch cộng đồng làng Ia Nueng, Giải chạy “Gia Lai City Trail - Giấc mơ đại ngàn” năm 2026 và Giải thể thao dân tộc thiểu số xã Biển Hồ. Các hoạt động được tổ chức tại làng Ia Gri, làng Ia Nueng, khu vực Biển Hồ, núi lửa Chư Đang Ya và một số địa điểm liên quan.

Việc kết nối không gian văn hóa cồng chiêng với mùa hoa dã quỳ, cảnh quan núi lửa Chư Đang Ya và du lịch cộng đồng được kỳ vọng góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai, đồng thời phát huy vai trò của nghệ nhân và cộng đồng địa phương trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch.