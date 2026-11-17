Ngày 17/11, Công an xã Ia Mơ cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ đưa anh K.Y (33 tuổi, trú tại xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đến bệnh viện cấp cứu sau khi bị rắn độc cắn trong lúc lao động.

Trước đó, sáng cùng ngày, anh Y. đang trồng mía tại khu vực rẫy thuộc làng Ring (xã Ia Mơ) thì bất ngờ bị rắn cắn vào mặt trước cẳng chân phải, khiến vết thương chảy máu. Giữa khu vực rẫy xa khu dân cư, anh Y. hoảng hốt hô hoán, kêu gọi người dân xung quanh đến giúp đỡ.

Công an xã Ia Mơ vượt 50km đưa anh Y. bị rắn độc cắn đi cấp cứu. Ảnh CACC

Ngay khi nhận được tin báo, Công an xã Ia Mơ khẩn trương bố trí phương tiện, cử cán bộ trực tiếp lái ô tô đến hỗ trợ. Các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đưa anh Y. cùng người nhà vượt quãng đường hơn 50km đến Bệnh viện Đa khoa Cao su Chư Prông (xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai) để cấp cứu.

Nhờ được đưa đến cơ sở y tế kịp thời, sức khỏe anh Y. hiện đang dần hồi phục. Nạn nhân tiếp tục được các y, bác sĩ theo dõi và điều trị.

Hành trình hơn 50km trong tình huống khẩn cấp không chỉ là sự hỗ trợ về phương tiện, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của lực lượng Công an cơ sở. Những hành động thiết thực, kịp thời ấy góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, luôn có mặt khi người dân cần giúp đỡ.