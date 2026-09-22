Gia Lai: Công an xã kịp thời đưa sản phụ chuyển dạ đi cấp cứu khi đang làm căn cước

Ngày 22/9, Công an xã Chư Krey cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ chị Đinh Thị Bdap (SN 1985, trú tại làng Lơ Pơ, xã Chư Krey) đến cơ sở y tế kịp thời khi có dấu hiệu chuyển dạ trong lúc đang thực hiện thủ tục hành chính tại trụ sở Công an xã.

Trước đó, trong quá trình triển khai cao điểm “40 ngày đêm” cấp căn cước, thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn, chị Bdap đến trụ sở Công an xã Chư Krey để làm thủ tục.

Công an xã kịp thời đưa sản phụ chuyển dạ đi cấp cứu khi đang làm căn cước. Ảnh CACC

Trong lúc chờ giải quyết, chị Bdap bất ngờ xuất hiện các dấu hiệu chuyển dạ, sức khỏe có biểu hiện bất thường và có nguy cơ sinh con ngay tại trụ sở. Trước tình huống khẩn cấp, cán bộ Công an xã Chư Krey nhanh chóng trấn an, hỗ trợ sản phụ và sử dụng phương tiện chuyên dụng đưa chị đến cơ sở y tế gần nhất.

Nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời cùng sự chăm sóc của các y, bác sĩ, chị Bdap đã vượt cạn thành công. Sức khỏe của cả hai mẹ con đều ổn định, an toàn. Sau khi biết mẹ con chị Bdap đã bình an, cán bộ Công an xã Chư Krey tiếp tục đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ gia đình.

Công an xã đến tận nhà thăm hỏi, động viên gia đình sản phụ. Ảnh CACC

Được biết, gia đình chị Bdap thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống còn nhiều khó khăn, chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp và đang nuôi 4 người con nhỏ. Sự giúp đỡ trong lúc nguy cấp đã để lại nhiều xúc động đối với gia đình sản phụ. Anh Đinh Văn Bloi, chồng chị Bdap, sau đó đã viết thư cảm ơn gửi đến tập thể Công an xã Chư Krey.

Trong thư, anh Bloi bày tỏ: “Tôi và gia đình xin trân trọng, ghi nhớ sự giúp đỡ, gần gũi, quan tâm, yêu thương của các chú Công an đã hết lòng vì nhân dân”.