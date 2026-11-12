Gia Lai: Công an hỗ trợ người dân di dời nhà đến khu tái định cư
Ngày 12-11, UBND xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai cho biết, Công an tỉnh đã tăng cường 50 cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn hỗ trợ người dân tháo dỡ, vận chuyển và lắp dựng nhà ở tại khu tái định cư mới.
Dù thời tiết có mưa, các cán bộ, chiến sĩ vẫn nỗ lực làm việc, góp phần đẩy nhanh tiến độ di dời, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới. Việc hỗ trợ người dân kéo dài trong 10 ngày.
Bà Võ Hoàng Lan, Chủ tịch UBND xã Ia Hiao, cho biết, sự hỗ trợ của Công an tỉnh Gia Lai rất thiết thực, kịp thời, giúp địa phương tháo gỡ khó khăn về nhân lực, đẩy nhanh tiến độ bố trí dân cư vùng thiên tai, bảo đảm người dân sớm có nơi ở an toàn.
Dự án bố trí dân cư vùng thiên tai xã Ia Hiao có quy mô 180 hộ. Đến nay, đã có 44 hộ hoàn thành việc tháo dỡ, di dời nhà ở đến khu tái định cư; các hộ còn lại đang tiếp tục được địa phương hỗ trợ di dời. Xã Ia Hiao đặt mục tiêu đến cuối năm 2026 hoàn thành hỗ trợ di dời 100 hộ dân vùng thiên tai đến nơi ở mới.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/gia-lai-cong-an-ho-tro-nguoi-dan-di-doi-nha-den-khu-tai-dinh-cu-post881344.html