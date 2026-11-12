Gia Lai: Công an hỗ trợ người dân di dời nhà đến khu tái định cư

Các chiến sĩ giúp dân di dời nhà

Dù thời tiết có mưa, các cán bộ, chiến sĩ vẫn nỗ lực làm việc, góp phần đẩy nhanh tiến độ di dời, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới. Việc hỗ trợ người dân kéo dài trong 10 ngày.

Công an vận chuyển tài sản cho người dân

Bà Võ Hoàng Lan, Chủ tịch UBND xã Ia Hiao, cho biết, sự hỗ trợ của Công an tỉnh Gia Lai rất thiết thực, kịp thời, giúp địa phương tháo gỡ khó khăn về nhân lực, đẩy nhanh tiến độ bố trí dân cư vùng thiên tai, bảo đảm người dân sớm có nơi ở an toàn.

Công an giúp dân tháo dỡ các hạng mục nhà

Dự án bố trí dân cư vùng thiên tai xã Ia Hiao có quy mô 180 hộ. Đến nay, đã có 44 hộ hoàn thành việc tháo dỡ, di dời nhà ở đến khu tái định cư; các hộ còn lại đang tiếp tục được địa phương hỗ trợ di dời. Xã Ia Hiao đặt mục tiêu đến cuối năm 2026 hoàn thành hỗ trợ di dời 100 hộ dân vùng thiên tai đến nơi ở mới.