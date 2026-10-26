Gia Lai còn hơn 302 tỷ đồng chậm đóng bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp. Ảnh minh họa: Phạm Kiên - TTXVN

Đến hết tháng 9/2026, tổng số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp phải tính lãi trên địa bàn tỉnh Gia Lai là hơn 302,5 tỷ đồng. Đáng chú ý, 451 đơn vị đã ngừng sản xuất, kinh doanh, phá sản, giải thể hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, với tổng số tiền chậm đóng 86,4 tỷ đồng được xác định không có khả năng thu hồi.

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai, tỷ lệ chậm đóng phải tính lãi đến tháng 9/2026 là 2,97%, thấp hơn mức chỉ tiêu 3,26% được giao trong quý III/2026. Tuy nhiên, số tiền chậm đóng vẫn là vấn đề cần tập trung xử lý nhằm bảo đảm quyền lợi của người lao động và an toàn các quỹ bảo hiểm.

Một số đơn vị có số tiền chậm đóng lớn gồm: Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt với 48,2 tỷ đồng; Công ty cổ phần FLC Quy Nhơn Golf và Resort với 33,8 tỷ đồng; Công ty cổ phần 504 với 14,5 tỷ đồng.

Trong 9 tháng, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thực hiện 61 cuộc kiểm tra tại 128 đơn vị; đồng thời, ban hành 29 quyết định kiểm tra từ xa đối với các đơn vị sử dụng lao động chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm. Qua công tác kiểm tra, cơ quan bảo hiểm đề nghị thu hồi hơn 9,95 tỷ đồng tiền chậm đóng, trốn đóng và đã thu hồi hơn 8,36 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến hết tháng 9, cơ quan chức năng đã lập 21 biên bản vi phạm hành chính đối với 21 đơn vị; ban hành 17 quyết định xử phạt với tổng số tiền 131,5 triệu đồng. Hai đơn vị vẫn chưa khắc phục hoàn toàn hậu quả liên quan đến số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo quyết định xử lý vi phạm hành chính.

Trong những tháng cuối năm, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát tình hình hoạt động của doanh nghiệp, đôn đốc đăng ký tham gia và đóng đầy đủ các khoản bảo hiểm cho người lao động; đồng thời, phân loại, xử lý các trường hợp chậm đóng, trốn đóng theo quy định.

Việc đẩy nhanh thu hồi nợ bảo hiểm, nhất là tại các đơn vị còn hoạt động, có khả năng thực hiện nghĩa vụ, có ý nghĩa trực tiếp trong bảo vệ quyền lợi của người lao động, hạn chế tình trạng đóng thiếu thời gian tham gia và phát sinh vướng mắc khi giải quyết chế độ.