Gia Lai có thêm nhà máy xử lý 480 tấn xà bần mỗi ngày

Ngày 25/9, Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai cho biết, UBND tỉnh Gia Lai vừa chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án Nhà máy Xử lý xà bần, phế thải xây dựng, tái chế làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp xã Gào - Pleiku.

Rác thải xây dựng sẽ được thu gom và xử lý, tái chế làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp.

Theo quyết định, dự án do Công ty Cổ phần Công trình đô thị Gia Lai làm chủ đầu tư, thực hiện tại làng Plei Gao C (làng C cũ), xã Gào, tỉnh Gia Lai. Dự án có diện tích sử dụng đất 50.000m², công suất 480 tấn/ngày với thời hạn hoạt động 50 năm.

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, mục tiêu của dự án là thu gom rác thải không độc hại; tái chế phế thải xây dựng thành cốt liệu, gạch không nung, vật liệu san lấp; tái chế kim loại, nhựa, giấy; xử lý, tiêu hủy rác thải không độc hại và xử lý chất thải rắn công nghiệp, chất thải rắn xây dựng.

Tổng vốn đầu tư dự án hơn 57,5 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư hơn 17,2 tỷ đồng, còn lại là vốn vay hơn 40,2 tỷ đồng.

Dự án dự kiến hoàn thiện hồ sơ pháp lý vào tháng 11/2026; từ tháng 5/2027 triển khai thiết kế, thi công, lắp đặt thiết bị và đến tháng 6/2027 hoàn thành nghiệm thu, đưa vào vận hành.

Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan đến đầu tư, đất đai, lâm nghiệp, khoáng sản, xây dựng, bảo vệ môi trường, công nghệ, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động và các quy định khác trong quá trình triển khai dự án.

Đồng thời, dự án phải được thực hiện đúng quy hoạch, quy mô, tiến độ và các cam kết trong hồ sơ đăng ký; không gây ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên, đất đai, tài sản của người dân, doanh nghiệp trong khu vực và vùng lân cận.

Việc thu gom xà bần làm nguyên liệu sản xuất của dự án không được sử dụng ngân sách nhà nước để hỗ trợ chi phí. Nhà đầu tư cũng được yêu cầu phối hợp với UBND xã Gào và các cơ quan liên quan kiểm tra, xác minh nguồn gốc rừng Thông trong khu vực dự án; đồng thời có phương án hỗ trợ thực hiện chính sách an sinh xã hội tại địa phương.

Nhà máy Xử lý xà bần, phế thải xây dựng, tái chế làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp xã Gào - Pleiku là dự án thứ 2 được triển khai trên địa bàn Gia Lai. Mới đây, Nhà máy Xử lý xà bần, phế thải xây dựng, tái chế làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp Long Mỹ - Quy Nhơn cũng đã được khởi công.

Trước đó, ngày 22/9, dự án Nhà máy Xử lý xà bần, phế thải xây dựng, tái chế làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp Long Mỹ - Quy Nhơn cũng được khởi công. Dự án được triển khai trên khu đất khoảng 70.410m², công suất thiết kế 480 tấn/ngày.

Theo thiết kế, nhà máy thực hiện thu gom, xử lý rác thải không độc hại; tái chế phế thải xây dựng thành cốt liệu, gạch không nung, vật liệu san lấp; đồng thời thu hồi, tái chế kim loại, nhựa, giấy và các loại vật liệu có khả năng tái sử dụng. Dự án cũng hướng đến xử lý chất thải rắn công nghiệp, chất thải rắn xây dựng, góp phần giảm lượng phế thải phải chôn lấp và tận dụng nguồn vật liệu có khả năng tái chế.

Việc triển khai các dự án xử lý, tái chế phế thải xây dựng được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực xử lý chất thải trên địa bàn, đồng thời thúc đẩy việc thu hồi, tái sử dụng nguồn vật liệu từ chất thải, hạn chế lãng phí tài nguyên và giảm tác động đến môi trường.