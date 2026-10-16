Gia Lai có thêm kênh tiêu thụ sản phẩm OCOP giữa lòng Pleiku

Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Liên hiệp Gia Lai (GAUC) vừa đưa vào hoạt động điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP tại ngã ba đường Lê Lợi – Anh Hùng Núp, thuộc khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết. Nằm ở trung tâm Pleiku, cửa hàng tập hợp hàng hóa của nhiều cơ sở sản xuất, phục vụ nhu cầu tiêu dùng và mua đặc sản làm quà.

Du khách mua sắm tại điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết của GAUC.

Khoảng 400 mặt hàng được giới thiệu tại đây gồm sản phẩm OCOP cùng nhiều loại nông sản, đặc sản và các sản phẩm chất lượng cao của Gia Lai. Danh mục khá đa dạng, từ cà phê, hồ tiêu, mắc ca, mật ong đến thực phẩm chế biến như bò khô, chanh dây nhân sâm mật ong, nghệ mật ong, yến sào chưng sẵn, bột chuối xanh sấy lạnh.

Nhiều thương hiệu địa phương cùng góp mặt, trong đó có tiêu Lệ Chí, mắc ca Phúc Nguyên Khang, mật ong Phương Di, nấm hồng chi Kasa, bò khô Huy Vũ, cà phê Dak Yang… Việc tập trung sản phẩm tại một địa chỉ giúp khách hàng thuận tiện tìm hiểu, lựa chọn, đồng thời tạo thêm nơi giới thiệu hàng hóa cho các HTX và cơ sở sản xuất.

Bên cạnh khu vực trưng bày, cửa hàng bố trí không gian thưởng thức cà phê. Khách có thể nghỉ chân, tìm hiểu những câu chuyện về sản phẩm và nét văn hóa gắn với vùng nguyên liệu, người sản xuất. Đây cũng là cách GAUC kết hợp giới thiệu đặc sản với phục vụ khách tham quan Pleiku.

Trước đó, đơn vị đã vận hành điểm giới thiệu sản phẩm OCOP Biển Hồ tại xã Biển Hồ, với khoảng 300 sản phẩm OCOP, đặc sản và hàng thủ công mỹ nghệ. Cửa hàng tại trung tâm Pleiku tiếp tục mở rộng mạng lưới tiêu thụ, đưa sản phẩm của các thành viên đến gần hơn với người dân và du khách.

Ông Trần Văn Trong - Chủ tịch HĐQT GAUC cho biết sau 7 năm thành lập, đơn vị hiện có 127 thành viên, trong đó có khoảng 40 HTX ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai. Đây là cơ sở để GAUC kết nối nguồn hàng từ nhiều địa phương, giới thiệu tại các điểm bán.

Theo ông Trong, Gia Lai có nguồn nông sản phong phú nhờ điều kiện tự nhiên và sự đầu tư của người sản xuất. Để nông dân có thu nhập ổn định, sản phẩm cần có đầu ra và được tiêu thụ qua những địa chỉ uy tín. Việc mở điểm trưng bày tại Pleiku xuất phát từ nhu cầu đó, đồng thời góp phần giới thiệu văn hóa Tây Nguyên đến du khách.

Điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP tại xã Biển Hồ của GAUC.

Thời gian tới, GAUC dự kiến từng bước mở thêm các điểm giới thiệu, bán sản phẩm OCOP tại các xã, phường trong tỉnh. Qua hoạt động bán hàng, đơn vị có thể ghi nhận ý kiến của khách, giúp các cơ sở sản xuất nắm bắt nhu cầu, cải tiến bao bì, mẫu mã và chất lượng sản phẩm.

Cùng với phát triển các điểm bán, GAUC hướng tới liên kết nguồn hàng giữa các HTX, tìm kiếm cơ hội hợp tác với siêu thị và các đơn vị phân phối trong nước để mở rộng thị trường tiêu thụ.