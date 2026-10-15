Gia Lai: Cô giáo trẻ hiến tạng sau khi qua đời, thắp hy vọng sống cho nhiều người bệnh

Ngày 15/10, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia cùng các chuyên gia đến từ nhiều bệnh viện lớn trên cả nước thực hiện thành công quy trình hiến, lấy và điều phối tạng từ người hiến chết não.

Người hiến tạng là chị Phạm Thị Anh Thư (SN 2004, trú xã Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai), giáo viên tiếng Anh. Trước đó, ngày 10/10, chị được đưa vào Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cấp cứu sau một vụ tai nạn giao thông với tình trạng tổn thương nghiêm trọng.

Êkip bác sĩ thực hiện quy trình hiến, lấy và điều phối tạng từ người hiến chết não. Ảnh ĐVCC

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, đội ngũ y, bác sĩ đã khẩn trương triển khai các biện pháp cấp cứu, hồi sức và điều trị tích cực với nỗ lực cao nhất nhằm giành lại sự sống cho người bệnh. Tuy nhiên, do tổn thương não quá nặng, không còn khả năng hồi phục, chị được đánh giá và thực hiện quy trình chẩn đoán, xác định chết não theo đúng quy định chuyên môn.

Đứng trước mất mát quá lớn khi người thân yêu ra đi ở tuổi 22, gia đình chị Anh Thư đã lựa chọn hiến tặng những tạng đủ điều kiện, với mong muốn trao cơ hội sống cho những bệnh nhân đang mòn mỏi chờ ghép. Các tạng được tiếp nhận và điều phối trong ca hiến tạng này gồm gan và thận.

Để triển khai quy trình đặc biệt, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Vinmec Times City.

Ông Phạm Văn Học (bên trái), Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc của Hệ thống y tế Hùng Vương và Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai chia sẻ và bày tỏ lòng biết ơn đối với gia đình chị Thư. Ảnh ĐVCC

Các chuyên gia, bác sĩ thuộc nhiều chuyên ngành đã khẩn trương hội chẩn, đánh giá chức năng các tạng, xây dựng phương án lấy, bảo quản và điều phối. Song song với đó, đội ngũ y, bác sĩ tiếp tục duy trì hồi sức người hiến, bảo đảm chất lượng các tạng được trao tặng.

Theo Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, đây là trường hợp hiến tạng từ người chết não đầu tiên được thực hiện tại địa phương, đánh dấu bước tiến quan trọng trong công tác phát hiện người hiến tiềm năng, chẩn đoán chết não, vận động hiến mô, tạng và tổ chức lấy, điều phối tạng.

Bệnh viện bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc đối với chị Phạm Thị Anh Thư cùng gia đình. Trong thời khắc đau thương nhất, quyết định sẻ chia những phần cơ thể quý giá của người thân không chỉ mở ra hy vọng cho những bệnh nhân đang chờ ghép mà còn lan tỏa thông điệp sâu sắc về tình yêu thương, lòng nhân ái và sự sẻ chia trong cộng đồng.