Gia Lai: Cô giáo Phạm Thị Anh Thư bị tai nạn chết não hiến tạng ghép cứu 4 người

Các bác sĩ đang phẫu thuật tiếp nhận tạng tại BVHV Gia Lai

Ngày 15/10, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai phối hợp chuyên gia từ các bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Quân y 103, Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế thực hiện phẫu thuật nhận tạng từ người hiến để ghép cho các bệnh nhân.

Người hiến là cô giáo tiếng Anh : Phạm Thị Anh Thư, 22 tuổi, vừa tốt nghiệp Đại học Quy Nhơn và về Đăk Pơ nhận nhiệm sở. Cô không may gặp nạn, đưa vào Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cấp cứu, được hội đồng chuyên môn xác định chết não.

Trong thời khắc đau đớn khi phải đối diện với sự ra đi của người thân, ông Phạm Bá Ứng cha của cô giáo Phạm Thị Anh Thư đã đưa ra một quyết định đầy nhân văn: Đồng ý hiến tặng các tạng đủ điều kiện, trao cơ hội sống cho những người bệnh đang chờ ghép.

Các bác sĩ đã tiếp nhận tim, thận và gan từ người hiến để ghép cho 4 bệnh nhân. Riêng phổi cô gái bị dập nên không phù hợp để ghép.

Các Thầy thuốc dâng hoa tiễn biệt cô giáo Phạm Thị Anh Thư

Đây là lần đầu tiên quy trình tiếp nhận, lấy tạng từ người hiến chết não được thực hiện tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, đánh dấu bước tiến trong hoạt động hiến, lấy và ghép mô, tạng của ngành y tế địa phương. Các tạng được tiếp nhận và điều phối gồm gan và thận.

Thành công từ ca phẫu thuật nhận tạng từ người hiến được thực hiện tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, đã khẳng định: Một bệnh viện tư nhân trong cả nước đã thực hiện đầy đủ chuỗi quy trình từ phát hiện người hiến tiềm năng, chẩn đoán chết não, giải thích ý nghĩa hiến tạng đến tổ chức lấy và điều phối tạng ngay tại chính bệnh viện.

Đại diện BVHV Gia Lai chia sẻ và chia buồn với cha cô giáo hiến tạng (người bên phải) ↵

Sau ca phẫu thuật, đại diện lãnh đạo Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai bày tỏ lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc đối với cô giáo Phạm Thị Anh Thư và gia đình. Trong nỗi đau mất đi người thân khi tuổi đời còn rất trẻ, gia đình đã lựa chọn trao đi những phần cơ thể quý giá của người thân yêu để sự sống được tiếp nối trong những cuộc đời khác. Đây chính là một thông điệp nhân văn về tình yêu thương, lòng nhân ái và tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

Sự ra đi của một người đã mở ra hy vọng sống cho những người khác. Nghĩa cử cao đẹp của người hiến và gia đình một lần nữa lan tỏa thông điệp: “Cho đi là còn mãi”.