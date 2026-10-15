Gia Lai: Cô giáo 22 tuổi hiến tạng, trao cơ hội sống cho nhiều người

Ngày 15/10, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai phối hợp với Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia và các bệnh viện tuyến Trung ương tổ chức thành công quy trình hiến, lấy và điều phối tạng từ người hiến chết não. Đây là trường hợp hiến tạng từ người chết não đầu tiên được thực hiện tại tỉnh Gia Lai.

Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai phối hợp chuyên gia từ các bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Quân y 103, Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế thực hiện phẫu thuật nhận tạng từ người hiến

Trước đó, ngày 10/10, chị Thư được đưa vào Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cấp cứu sau tai nạn giao thông trong tình trạng tổn thương nặng. Dù đội ngũ y, bác sĩ đã nỗ lực cấp cứu, hồi sức và điều trị tích cực, tổn thương não của người bệnh quá nghiêm trọng, không còn khả năng hồi phục.

Sau khi thực hiện quy trình chuyên môn và xác định chết não theo quy định, gia đình chị Thư đã đưa ra quyết định đầy nhân văn khi đồng ý hiến tặng các tạng đủ điều kiện của con, giúp những người bệnh đang chờ ghép có thêm cơ hội được sống.

Các bác sĩ, nhân viên y tế tri ân cô giáo trẻ hiến tạng.

Các tạng được tiếp nhận và điều phối trong trường hợp này gồm gan và thận. Quyết định hiến mô, tạng của gia đình không chỉ thể hiện tình yêu thương, sự sẻ chia mà còn góp phần nối dài sự sống cho những người bệnh đang cần được ghép tạng.

Các y bác sĩ tiễn đưa cô giao trẻ.

Sự ra đi của cô giáo trẻ để lại nỗi đau lớn đối với gia đình, nhưng nghĩa cử hiến tạng của người thân đã thắp lên hy vọng sống cho những bệnh nhân khác, lan tỏa thông điệp nhân văn về sự sẻ chia và cho đi để sự sống được tiếp nối.