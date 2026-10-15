Gia Lai: Cô giáo 22 tuổi chết não, gia đình quyết định hiến tạng cứu người

Đại diện BV Hùng Vương Gia Lai và bố cô giáo hiến tạng (phải) trước giờ hiến tạng. Ảnh: BV Hùng Vương.

Ngày 15/10, tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, các y, bác sĩ tiến hành quy trình lấy tạng hiến từ chị Phạm Thị Anh Thư (22 tuổi), ở xã Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai, là nữ giáo viên tiếng Anh đang giảng dạy tại xã Trang.

Trước đó, chị Thư không may gặp TNGT trên quốc lộ 19, đoạn qua phường An Phú. Dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu khẩn trương, nhưng do chấn thương quá nặng, chị đã không qua khỏi.

Trong đơn gửi Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, gia đình bày tỏ mong muốn việc hiến tạng góp phần vào sự phát triển của nền y học nước nhà, giúp đỡ những người không may mắc bệnh hiểm nghèo. Quyết định được đưa ra trên tinh thần nhân đạo, với mong muốn cứu người và sẻ chia sự sống.

Gia đình khẳng định việc hiến tạng hoàn toàn tự nguyện, không đặt ra bất kỳ yêu cầu nào về tiền bạc, đồng thời đồng ý để bệnh viện sử dụng hình ảnh, thông tin liên quan nhằm lan tỏa giá trị nhân văn đến cộng đồng.

Theo thông tin từ bệnh viện, các bộ phận dự kiến được lấy để phục vụ ghép tạng gồm tim, gan và thận. Do phổi bị tổn thương nặng sau tai nạn, bộ phận này không đủ điều kiện để lấy ghép. Các tạng đủ điều kiện sẽ được chuyển đến phục vụ công tác ghép cho những bệnh nhân có nhu cầu theo quy trình chuyên môn.

Để thực hiện ca lấy tạng, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai phối hợp với các chuyên gia, y, bác sĩ đến từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế.

Đây là lần đầu tiên Gia Lai thực hiện lấy tạng từ người hiến, đánh dấu một dấu mốc đáng chú ý của ngành y tế địa phương trong lĩnh vực hiến, lấy và ghép mô, tạng.