Gia Lai có dự án nhà ở xã hội 546 căn hộ

Ngày 14/10, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao chủ đầu tư Công ty TNHH Happy House GL dự án Nhà ở xã hội tại đường Nguyễn Văn Linh, phường Hội Phú.

Dự án đầu tư xây dựng một khu nhà ở xã hội đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở xã hội cho các nhóm đối tượng có đủ điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội theo quy định.

Dự án trên có tổng mức đầu tư hơn 740 tỷ đồng trên diện tích hơn 1,2 ha. Theo đó, dự án quy mô này sẽ đầu tư xây dựng hai khối chung cư nhà ở xã hội với khoảng 546 căn hộ; nhà trẻ, nhà sinh hoạt cộng đồng và các công trình phục vụ trực tiếp cho khu chung cư; 10 căn nhà ở liên kế thương mại, cùng cây xanh cảnh quan, giao thông nội bộ; hạ tầng kỹ thuật đô thị. Quy mô dân số của dự án cho khoảng 1.638 người sinh sống.

Phối cảnh dự án Nhà ở xã hội tại đường Nguyễn Văn Linh.

Theo quyết định này, nhà đầu tư được lựa chọn có trách nhiệm thực hiện đầu tư xây dựng hoàn thành, đồng bộ công trình hạ tầng kỹ thuật (cây xanh, công viên, đường dạo; giao thông nội bộ, sân bãi, hành lang kỹ thuật, công trình hạ tầng kỹ thuật khác với diện tích khoảng 7.052m2) theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, hồ sơ thiết kế được thẩm định, phê duyệt và bàn giao cho UBND phường Hội Phú quản lý vận hành, khai thác sử dụng theo quy định (nếu có).

Dự kiến tiến độ thực hiện dự án là 36 tháng kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất hoặc cho thuê đất và bàn giao mặt bằng theo quy định. Thời hạn hoạt động của dự án 50 năm.

Chủ đầu tư thực hiện dự án có trách nhiệm hoàn thành việc đầu tư xây dựng đồng bộ nhà ở chung cư, các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ nhu cầu ở… đảm bảo theo quy định của pháp luật về xây dựng, đất đai, môi trường, nhà ở, kinh doanh bất động sản, phòng cháy chữa cháy, quy hoạch và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Dự án Nhà ở xã hội tại đường Nguyễn Văn Linh có vị trí đắc địa ở trung tâm ở khu vực Pleiku.

UBND tỉnh Gia Lai cho biết, chủ đầu tư cần thực hiện đầy đủ các cam kết quy định tại Hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư thực hiện dự án, tuân thủ theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, chủ đầu tư cần xây dựng kế hoạch, tiến độ cụ thể, chi tiết (theo từng tháng) của dự án phù hợp với tình hình thực tế để thực hiện và có văn bản cam kết thực hiện dự án gửi Sở Xây dựng để theo dõi, quản lý, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện dự án theo quy định pháp luật, đảm bảo các nội dung liên quan đến dự án nhà ở xã hội theo quy định.

Phối cảnh 10 căn nhà ở thương mại.

Được biết, việc phát triển thêm nguồn cung nhà ở xã hội có ý nghĩa thiết thực đối với chất lượng sống của người dân. Bởi với khoảng 546 căn hộ chung cư nhà ở xã hội, dự án có thể tạo cơ hội an cư cho hàng trăm hộ gia đình thuộc diện được hưởng chính sách, như người thu nhập thấp, công nhân, người lao động và các nhóm đối tượng đủ điều kiện theo quy định. Cùng với đó, dự án này kỳ vọng sẽ góp phần giải bài toán nhà ở cho người thu nhập thấp. Cùng với đó, tạo thêm nguồn cung nhà ở có quy hoạch, đồng bộ hạ tầng và huy động nguồn lực xã hội cho mục tiêu an sinh.

Dự án Nhà ở xã hội tại đường Nguyễn Văn Linh góp phần hoàn thành chỉ tiêu đầu tư xây dựng nhà ở xã hội mà Thủ tướng Chính phủ đã giao tại Quyết định số 388 ngày 3/4/2023 phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”...