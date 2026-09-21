Gia Lai: Cô bé 'tí hon' 13 tuổi nặng chỉ hơn 20kg, bền bỉ đến trường viết tiếp ước mơ

Chào đời khi mới 28 tuần tuổi

Mỗi buổi sáng, khi những con đường ở xã Kon Gang còn mờ sương, vợ chồng anh Chrơm lại đưa cô con gái nhỏ đến Trường THCS Phan Chu Trinh. Nhà cách trường khoảng 3km, quãng đường không quá xa với nhiều học sinh, nhưng với Thúy, đó là một hành trình cần sự đồng hành của cha mẹ.

13 tuổi, đang học lớp 7A1, nhưng Thúy chỉ cao 97cm, nặng 23kg. Giữa những người bạn cùng trang lứa, em nhỏ bé như một cô học sinh tiểu học. Bạn bè gọi em bằng cái tên thân mật “cô bé tí hon”.

Cô bé "tí hon" Ngọc Thúy

Nhưng nếu chỉ nhìn vào vóc dáng, ít ai hình dung được cô bé ấy lại có một thế giới tuổi thơ đầy màu sắc. Thúy thích vẽ, thích trang điểm, thích trò chuyện và vui chơi cùng bạn bè. Em vẫn đến lớp đều đặn, vẫn chăm chú nghe giảng và vẫn háo hức với từng giờ học như bao bạn bè cùng trang lứa.

Trong lớp, Thúy được cô giáo bố trí ngồi ở bàn đầu để thuận lợi hơn trong việc học tập. Những giờ thể dục, em được tham gia các hoạt động phù hợp với sức khỏe, chủ yếu để vận động, vui chơi và hòa nhập cùng tập thể.

Mỗi khi tiếng trống báo giờ ra chơi vang lên, các bạn lại đến bên Thúy. Có bạn bế em, có bạn dắt em đi, cùng chơi và trò chuyện. Những bàn tay nhỏ của bạn bè cứ thế trở thành một phần trong hành trình đến trường của cô bé. Để có được những ngày bình yên ở trường hôm nay, Thúy đã trải qua một hành trình dài với không ít gian nan.

Là em út của lớp nên Thúy luôn được bạn bè giúp đỡ

Anh Chrơm, cha của Thúy, vẫn nhớ như in những ngày tháng mang thai đầy lo lắng của vợ. Khi thai nhi mới được khoảng 3 tháng, vợ anh đã có dấu hiệu chuyển dạ. Hai vợ chồng vội vàng đưa nhau đến bệnh viện. Các bác sĩ thăm khám, tiêm thuốc giữ thai và cố gắng giúp em bé tiếp tục ở lại trong bụng mẹ, nhưng đến tháng thứ 6, biến cố lại xảy đến.

“Bác sĩ cho biết nước ối đã cạn, thai nhi không thể chờ đủ 9 tháng. Gia đình buộc phải lựa chọn phương án đưa cháu ra ngoài dù biết nguy cơ rất lớn”, anh Chrơm kể.

Thúy chào đời khi mới 28 tuần tuổi. Khi ấy, em chỉ dài khoảng 20cm và nặng gần 0,9kg - một sinh linh bé nhỏ nằm lọt thỏm giữa những thiết bị y tế. Những ngày đầu đời của Thúy gắn với chiếc lồng kính. Sau khoảng 15 ngày được chăm sóc, em mới được xuất viện trở về trong vòng tay cha mẹ.

Thúy nhỏ hơn bạn bè đồng trang lứa rất nhiều

Nhưng hành trình làm cha mẹ của vợ chồng anh Chrơm từ đó cũng bắt đầu với những tháng ngày thấp thỏm. Thúy liên tục đau ốm. Gia đình đưa em đi khám nhiều nơi nhưng vẫn chưa tìm được nguyên nhân chính xác. Cơ thể em phát triển chậm hơn rất nhiều so với bạn bè đồng trang lứa.

Đến năm 2 tuổi, Thúy chỉ cao khoảng 55cm, nặng 3,6kg. Năm 2015, gia đình đưa em đến Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP. Hồ Chí Minh) thăm khám. Tại đây, các bác sĩ nghi ngờ Thúy mắc một hội chứng di truyền và chỉ định xét nghiệm gen để tìm nguyên nhân.

Thế nhưng, với một gia đình làm nông, việc đi lại, ăn ở và chi phí xét nghiệm tại thành phố là gánh nặng không nhỏ. Cuộc sống khó khăn khiến quá trình khám, xét nghiệm và điều trị của Thúy nhiều lần phải gián đoạn.

Gia đình anh Chrơm có 4 người con, Thúy là con thứ 3. Ba người con còn lại đều phát triển bình thường. Nhiều năm qua, cha mẹ vẫn không ngừng tìm kiếm câu trả lời cho tình trạng của con gái. Hễ nghe ở đâu có thể khám được, anh chị lại tìm cách đưa con đi.

Ước mơ lớn trong thân hình nhỏ bé

Mới đây, Thúy tiếp tục được người thân đưa đến Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TP Hồ Chí Minh. Tại đây, em được chẩn đoán cong, vẹo cột sống và được hướng dẫn theo dõi, điều trị.

Trong thân hình nhỏ bé ấy chứa đựng ước mơ rất lớn lao được trở thành cô giáo

Cô Đỗ Thị Kim Phụng, giáo viên chủ nhiệm lớp 7A1 chia sẻ: “Ngày đầu gặp Thúy, tôi khá bất ngờ trước vóc dáng nhỏ bé của em. Thúy có tư duy khá tốt, thân thiện và chủ động hòa nhập với bạn bè trong lớp. Em có khả năng tiếp thu, đọc, viết được nhưng tốc độ còn chậm. Đáng nói, Thúy luôn chủ động trò chuyện, vui chơi và tham gia các hoạt động của lớp trong khả năng của mình. Trong lớp, các bạn luôn chủ động giúp đỡ em. Sự đồng hành ấy giúp Thúy không bị tách khỏi tập thể, dù vóc dáng khác biệt nhiều so với các bạn cùng trang lứa”.

Theo thầy Nguyễn Văn Danh - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Phan Chu Trinh, Thúy đi học chuyên cần, hòa nhập tốt và có lực học ở mức khá. Khó khăn lớn nhất của em là vóc dáng nhỏ bé khiến một số hoạt động học tập, sinh hoạt và vui chơi trở nên bất tiện. Vì vậy, nhà trường luôn cố gắng điều chỉnh cách hỗ trợ để em có thể học tập và hòa nhập tốt nhất.

Từ năm học lớp 6, Thúy được Công an xã Kon Gang nhận làm con đỡ đầu. Sự quan tâm ấy trở thành thêm một điểm tựa để cô bé tiếp tục hành trình đến trường. Gia đình Thúy làm nông, cuộc sống còn nhiều vất vả nhưng bố mẹ luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho con gái. Mỗi ngày, họ vẫn kiên trì đưa con đến lớp, chờ đón con trở về.

Với anh Chrơm, có lẽ niềm mong mỏi giản dị nhất của một người cha không phải là con gái phải cao lớn như những người khác, mà là con có thể khỏe mạnh, được học hành và tự tin bước đi trên con đường của mình

Cuối buổi học, sân trường lại rộn ràng tiếng nói cười. Giữa những học sinh cao lớn hơn mình rất nhiều, Thúy vẫn bước đi với dáng người nhỏ bé quen thuộc.

Có thể hành trình phía trước của em sẽ còn nhiều trở ngại. Những điều tưởng như rất bình thường với bạn bè cùng trang lứa có thể vẫn là thử thách đối với cô bé 13 tuổi. Nhưng Thúy không chọn cách thu mình. Em vẫn đến trường, vẫn cầm bút viết từng dòng chữ, vẫn say mê với những bức tranh và vẫn háo hức kể về ước mơ của mình.

“Ở lớp em luôn được các bạn, thầy cô giáo yêu thương, giúp đỡ. Em luôn muốn được học tập thật tốt để sau này trở thành giáo viên hoặc họa sĩ”, Thúy nói, đôi mắt ánh lên niềm vui.

Ước mơ ấy nghe thật giản dị, nhưng với cô bé từng chào đời khi chỉ nặng chưa đầy 0,9kg, lớn lên giữa những lần đau ốm và những chuyến đi tìm lời giải cho căn bệnh chưa rõ nguyên nhân, đó là một ước mơ đầy nghị lực.