Ban Quản lý các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh Gia Lai cho biết,công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đã đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, các địa phương trên dọc tuyến đã bàn giao 100% diện tích. Chỉ còn một số vướng mắc tại dự án Thành phần 2 như: Bàn giao đất rừng, xử lý mặt bằng xen kẽ, các bãi thải và đường công vụ tại dự án vẫn tiếp tục được tập trung tháo gỡ.

Các địa phương đã hoàn tất GPMB

Báo cáo ngày 18/11 của ông Phạm Bác Ái, Phó giám đốc Ban Quản lý các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh Gia Lai cho biết, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đang được các địa phương triển khai quyết liệt, từng bước đáp ứng yêu cầu thi công công trình.

Dự án thành phần 2 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đoạn qua xã Đăk Pơ, Gia Lai.

Đối với dự án thành phần 1, đoạn Km0+000 - Km22+000, công tác GPMB đã hoàn thành toàn bộ với diện tích 179,498ha, chiều dài 22/22km, đạt tỷ lệ 100%. Đến nay, toàn bộ 1.969 hộ dân đã được kiểm đếm, phê duyệt phương án bồi thường và chi trả. Đặc biệt, 3.176 ngôi mộ thuộc diện di dời đã hoàn thành việc di chuyển. Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ đã chi trả khoảng 925 tỷ đồng.

Đối với dự án thành phần 2, đoạn Km22+000 - Km90+000, có chiều dài 68,9km, trong đó phần tuyến do địa phương thực hiện GPMB dài 58,498km và phạm vi đất rừng phòng hộ dài 6,12km. Đáng chú ý, các địa phương đã bàn giao toàn bộ 58,498/58,498km thuộc phạm vi GPMB do địa phương quản lý, đạt 100%.

Công tác bồi thường cũng đạt kết quả đáng kể khi đã kiểm đếm 1.774/1.774 hộ, phê duyệt phương án cho 1.763 hộ, chi trả cho 1.705 hộ. Tổng kinh phí đã chi trả đạt 871/960 tỷ đồng. Đồng thời, 640/701 ngôi mộ thuộc diện di dời đã hoàn thành di chuyển.

Tuy nhiên, dù chiều dài bàn giao đạt 100%, việc hoàn tất chi trả, thu dọn tài sản và xử lý các vị trí mặt bằng chưa liên tục vẫn là yêu cầu đặt ra đối với các địa phương.

Còn vướng đất rừng, đường nhánh và các bãi thải

Theo ông Phạm Bác Ái, một trong những nội dung đáng chú ý hiện nay là công tác bàn giao mặt bằng đất rừng phòng hộ phục vụ thi công. Cụ thể, phạm vi đất rừng phòng hộ dài 6,12km đi qua các xã Bình Khê, Bình Phú, Ya Hội, Đak Pơ và Hra. Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh Gia Lai đã hoàn thành đấu giá, khai thác thu hồi rừng và bàn giao mặt bằng tại hai cửa hầm Mang Yang, các phân đoạn qua xã Đak Pơ và cửa phía Tây hầm An Khê.

Dự kiến đến 25/11, tỉnh Gia Lai hoàn tất toàn bộ mặt bằng thi công cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Riêng khu vực phía Đông hầm An Khê vẫn đang thực hiện khai thác cây, chưa hoàn thành bàn giao mặt bằng. Ban Quản lý rừng phòng hộ được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ để sớm bàn giao cho đơn vị thi công.

Tại xã Ya Hội, dù đã bàn giao toàn bộ 12,614km tuyến chính, địa phương vẫn còn đoạn đường nhánh dẫn lên cao tốc dài 0,3km tại nút giao TL667, ảnh hưởng khoảng 20 hộ dân. Hiện xã đang hoàn thiện phương án bồi thường, phấn đấu phê duyệt trước ngày 25/11 để bàn giao.

Tại xã Đak Pơ, có 7 bãi thải phục vụ thi công thì chỉ mới bàn giao 3 bãi cho nhà thầu; 4 bãi còn lại đang hoàn thiện phương án bồi thường, dự kiến phê duyệt trước ngày 25/11.

Tương tự, xã Bình Khê mới bàn giao 2,7/10ha bãi thải điều chỉnh tại gói thầu XL01. Đối với các bãi thải bổ sung, xã Hra đang phối hợp hoàn thiện hồ sơ, xác định trữ lượng và diện tích để triển khai công tác bồi thường.

Ngoài ra, việc GPMB các tuyến đường công vụ ngoại tuyến cũng đang được triển khai. Tuyến đường công vụ số 1 đã được bàn giao hồ sơ đo vẽ địa chính cho xã Bình Khê. Hai tuyến số 2 và 3 đang hoàn thiện quy chủ thửa đất, dự kiến bàn giao hồ sơ ngày 21/11. Đối với tuyến đường công vụ số 4 phục vụ thi công cửa Đông hầm An Khê và cầu Ba La 2, các địa phương đang tổ chức kiểm đếm, lập phương án bồi thường.

Phó giám đốc Ban Quản lý các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh Gia Lai đã kiến nghị các địa phương tiếp tục tập trung giải quyết dứt điểm những đoạn tuyến đã bàn giao nhưng mặt bằng còn "xôi đỗ"; đẩy nhanh kiểm đếm, lập phương án bồi thường đối với các tuyến đường công vụ, bãi thải còn lại. Đồng thời, vận động người dân nhận tiền bồi thường, thu dọn nhà cửa, cây cối và vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu.

Việc sớm hoàn tất các phần việc còn tồn đọng, đặc biệt là bàn giao đất rừng khu vực phía Đông hầm An Khê, được xem là yếu tố quan trọng nhằm bảo đảm mặt bằng liên tục, tạo điều kiện để các nhà thầu tăng tốc thi công, hướng tới mục tiêu hoàn thành cao tốc Quy Nhơn - Pleiku vào tháng 10/2029.

Đối với dự án Thành phần 3 do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng Gia Lai làm chủ đầu tư, công tác GPMB tuyến chính Dự án thành phần 3 thuộc cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đã hoàn thành từ tháng 9/2026.

Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có điểm đầu tại lý trình Km39+200 quốc lộ 19B, thuộc địa phận phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai; điểm cuối tại Km 1606+770 đường Hồ Chí Minh, thuộc địa phận phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai. Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có 3 dự án thành phần, với chiều dài khoảng 125km; tổng mức đầu tư 43.734 tỷ đồng; được triển khai xây dựng từ năm 2025 - 2029.